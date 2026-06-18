Seleção canadense pressiona governo e plataformas por combate ao ódio online

Jogadores da seleção canadense têm levantado uma pauta urgente fora das quatro linhas: o combate ao ódio e ao racismo nas redes sociais. Após episódios de ataques virtuais, eles pediram que empresas de mídia digital e o governo federal adotem medidas mais duras para identificar e responsabilizar usuários que publicam ameaças de morte ou comentários racistas.

Muitos atletas relataram que, ao cometer uma falta ou perder uma chance de gol, são alvo imediato de insultos em mensagens diretas, comentários e respostas, quase sempre de perfis anônimos.

Moise Bombito, zagueiro do Nice, contou ter recebido mais de mil mensagens de ódio depois de uma falta em Messi na Copa América de 2024.

“Reli meus comentários e pensei: ‘Nossa! Isso só confirmou que ele ainda existe. O racismo está aí e não dá para se esconder dele”, contou o atleta em entrevista à TSN.

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Liam Millar lembrou que seu celular “não parou de tocar” após perder um pênalti contra a Venezuela, reforçando que críticas fazem parte do esporte, mas ataques racistas e ameaças não podem ser normalizados.

“Essas são provavelmente as piores. Obviamente, recebi muitas mensagens do tipo ‘Você é inútil, você é péssimo’. Recebi algumas ameaças de morte, como ‘Você deveria morrer’, e coisas do tipo. Todos têm direito à sua própria opinião. Obviamente, quando se trata de ameaças de morte, racismo ou qualquer outra coisa, isso é totalmente inaceitável. Acho que isso merece punição, porque, para mim, é inaceitável tratar alguém dessa maneira”, declarou Liam.

Capitão canadense: apostas em alta intensificam ataques

Já o capitão Stephen Eustaquio destacou que, mesmo quando plataformas tentam limitar abusos, usuários conseguem retornar facilmente com novas contas, e apontou que o crescimento das apostas esportivas online tem intensificado os ataques.

“Isso faz parte das apostas (…) É lamentável, mas é algo que acontece “, abreviou Eustaquio.

Diante desse cenário, portanto, o governo canadense apresentou em 10 de junho o Projeto de Lei C-34, que prevê novas obrigações para empresas de redes sociais e chatbots de inteligência artificial. Se aprovado, exigirá que denúncias de conteúdo prejudicial sejam avaliadas em até 24 horas, além de obrigar a divulgação de como cada caso foi tratado.

A proposta busca garantir que abusos racistas e ameaças não sejam tratados como simples críticas esportivas, mas como crimes que exigem resposta rápida e efetiva.

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