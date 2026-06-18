Colômbia toma susto, mas se recupera e vence o Uzbequistão na estreia na Copa

A Colômbia tomou um susto, mas estreou com vitória na Copa do Mundo. Na noite desta quarta-feira (17), os Cafeteros venceram o Uzbequistão por 3 a 1, na Cidade do México, no jogo que fechou a primeira rodada do Mundial. Os colombianos saíram na frente com Muñoz, no primeiro tempo. Depois do intervalo, Fayzullaev empatou, mas Luis Díaz e Campaz apareceram para decretar o triunfo sul-americano.

Com a vitória e o empate de Portugal mais cedo, a Colômbia assumiu a liderança do Grupo K, com três pontos. Por outro lado, o Uzbequistão, que fez a sua estreia em Copas e marcou seu primeiro gol no torneio, fica na lanterna da chave, sem pontos conquistados.

Domínio da Colômbia

A partida começou com o Uzbequistão tentando surpreender, aparecendo no ataque. Porém, aos poucos, a Colômbia tomou o controle da partida e ficou com a bola. Entretanto, os Cafeteros não conseguiam criar grandes oportunidades, tendo dificuldade para trabalhar no ataque.

Somente aos 31 minutos os colombianos tiveram a primeira grande chance. Luis Díaz recebeu na área e chutou na trave. Porém, não demorou muito para Díaz acertar um belo passe na área e Daniel Muñoz dar um toque suave para tirar do goleiro e abrir o marcador.

Luis Díaz brilha e decreta a vitória

Na frente do marcador, a Colômbia voltou para o segundo tempo controlando o jogo, mas sem chegar ao campo de ataque. Com isso, o Uzbequistão começou a gostar do jogo e apareceu no setor ofensivo. Na primeira oportunidade que teve, Shomurodov pegou de primeira, Vargas defendeu e Fayzullaev aproveitou o rebote para empatar de cabeça.

Entretanto, os Cafeteros acordaram com o gol sofrido. Em recuperação de bola de Puerta, Luis Díaz recebeu na entrada da área, chutou cruzado, Yusupov não segurou e os colombianos voltaram a ficar na frente. Com o jogo mais disputado, os Cafeteros encontraram mais espaço para atacar. Lerma recebeu da lateral e chutou forte, na rede pelo lado de fora.

Porém, ainda deu tempo de o Uzbequistão ter chances para empatar. Depois de boa jogada pela direita, Mozgovoy recebeu na entrada da área, dominou e, por pouco, não conseguiu acertar o ângulo de Vargas. Os asiáticos ainda tentaram uma pressão final, só que a Colômbia conseguiu marcar. Cucho Hernández ganhou da defesa, cruzou na área e Campaz cabeceou para fechar o marcador. No último lance, Karimov arriscou de longe e acertou o travessão, fechando o marcador em 3 a 1.

UZBEQUISTÃO 1 X 3 COLÔMBIA

Copa do Mundo – 1ª Rodada (Grupo K)

Data-Hora: 17/6/2026, às 23h (de Brasília)

Local: Estádio Azteca, Cidade do México (MEX)

Gol: Muñoz, 40’/1°T (0-1); Fayzullaev, 15’/2°T (1-1); Luis Díaz, 20’/2°T (1-2); Campaz, 53’/2°T (1-3)

UZBEQUISTÃO: Yusupov; Karimov, Khusanov, Ashurmatov (Urozov, 31’/2°T), Abdullaev e Nasrullaev (Sayfiev, intervalo); Shukurov, Mozgovoy, Urunov (Khamdamov, intervalo) e Fayzullaev (Amonov, 31’/2°T); Shomurodov (Sargeev, 47’/2°T). Técnico: Fabio Cannavaro.

COLÔMBIA: Vargas; Muñoz, Davinson Sánchez, Lucumí e Mojica; Lerma, Puerta (Richard Rios, 34’/2°T), Jhon Arias (Castaño, 47’/2°T), Luis Díaz (Andres Goméz, 47’/2°T) e James Rodríguez; Luis Suárez (Cucho Hernández, 34’/2°T). Técnico: Néstor Lorenzo.

Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra)

Assistentes: Gary Beswick (Inglaterra) e Adam Nunn (Inglaterra)

VAR: Ivan Bebek (CRO)

Cartões Amarelos: Khusanov (UZB); Mojica (COL)

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