Destaque da Costa do Marfim escreve carta à irmã morta e faz promessa

Principal esperança da seleção da Costa do Marfim na Copa do Mundo, Yan Diomandé escreveu uma emocionante carta para sua irmã, Roxane Diomandé. Falecida aos 15 anos em 2025, a irmã é o foco de uma mensagem nostálgica e com promessas que o jogador de 19 anos publicou nesta quarta-feira (17) na plataforma The Players Tribune.

Em um relato profundamente emocional intitulado “Querida Roxane”, o meio-campista Diomandé, do RB Leipzig, detalha sua trajetória de superação desde a infância humilde na Costa do Marfim até o sucesso profissional na Bundesliga. A carta revela como o apoio incondicional de sua irmã foi determinante para essa ascensão, ao mesmo tempo em que expõe o luto do atleta. Ele compartilha seus medos, vitórias e a dor da perda enquanto lida com a ausência de Roxane.

Depois de tantos “nãos”, o jovem teve visto expirado nos Estados Unidos, aos 15 anos, e foi obrigado a voltar para a África. Mesmo assim, o atacante conta que a Roxane foi a única que acreditou nele. Algumas semanas depois o atleta conseguiu um contrato com o Leganés, da Espanha.

“Você foi a única que nunca deixou de acreditar. (…) Hoje, não sinto nada. É como se eu nem fosse mais humano. Desde que você morreu, estou apenas vazio”, desabafou.

Mesmo não estando mais na companhia da irmã, o jogador declarou que caso marque um gol neste mundial irá homenageá-la

“Tudo o que eu faço em campo é por você. (…) Esta é a minha chance de mostrar ao mundo o que você viu em mim. Cada vez que eu marcar um gol, vou garantir que todos saibam o seu nome”, disse.

Infância e o ídolo Cristiano Ronaldo

O jogador, desde cedo, ele nutria uma paixão intensa pelo futebol, assistindo a partidas escondido e projetando um futuro semelhante ao de Cristiano Ronaldo, embora os amigos o chamassem de “Roberto Carlos” devido à potência de seus chutes. A rotina mudou drasticamente aos nove anos, quando ele ingressou em um centro de treinamento e enfrentou momentos severos de fome, chegando a furtar batatas para conseguir se alimentar antes de finalmente conquistar suas primeiras chuteiras.

Nessa jornada, Roxane exercia um papel crucial na vida do irmão, mesmo sendo três anos mais nova que ele. Aos 10 anos de idade, a menina já funcionava como uma empresária informal, exigindo foco e motivando o atleta nos treinos. Ambos alimentavam o sonho de migrar para a França, onde o meio-campista planejava dar uma vida confortável e sem privações para a jovem.

Costa do Marfim na Copa

A Costa do Marfim é vice-líder do grupo E da Copa do Mundo, com os mesmos três pontos da priemira colocada Alemanha. O próximo desafio de Diamondé e dos Elefantes é contra justamente os alemães, no próximo sábado (20), às 17h.

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