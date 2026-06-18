No Brasil, somente o Palmeiras viu jogador do elenco marcar na 1ª rodada da Copa

Com o fim da primeira rodada da Copa do Mundo, apenas um jogador que atua no futebol brasileiro conseguiu balançar as redes. Mauricio marcou o gol do Paraguai na derrota por goleada de sua seleção para os Estados Unidos. As demais agremiações brazucas com jogadores na competição (veja lista abaixo) permaneceram em branco.

Na lista de clubes com mais gols nesta primeira rodada, Real Madrid e Bayern de Munique lideram, com quatro gols. Musiala fez um dos gols da Alemanha no 7 a 1 sobre Curaçao. Harry Kane fez dois dos quatro gols da vitória da Inglaterra sobre a Croácia, e Luis Díaz fez o gol da vitória da Colômbia contra o Uzbequistão.

Já pelo Real Madrid, os goleadores foram Vinicius Jr., que evitou a derrota do Brasil no empate por 1 a 1 com Marrocos; os dois gols de Mbappé na vitória da França por 3 a 1 diante de Senegal; e Bellingham, que fez um dos gols ingleses diante dos croatas.

Somente o Palmeiras entra na lista

No jogo dos Estados Unidos contra o Paraguai, houve um gol contra de Paulinho Bóia. Mas a favor de sua seleção quem marcou foi Mauricio, que começou no banco de reservas, entrou no decorrer da partida e fez o único gol de sua seleção na derrota por 4 a 1, em jogo válido pelo Grupo D.

Lista das agremiações com mais jogadores que marcaram gols na primeira rodada

4 gols

Bayern de Munique — Kane (2, Inglaterra), Musiala (Alemanha) e Luis Díaz (Colômbia)

Real Madrid — Mbappé (2, França), Vinicius Jr. (Brasil) e Bellingham (Inglaterra)

3 gols

PSG — Barcola (França), Mbappé (França) e João Neves (Portugal)

Arsenal — Havertz (2 gols, Alemanha) e Gyökeres (Suécia)

Inter Miami — Messi (3, Argentina)

2 gols

Manchester City — Haaland (Noruega)

Liverpool — Van Dijk (Holanda) e Isak (Suécia)

Borussia Dortmund — Nmecha (Alemanha) e Schlotterbeck (Alemanha)

Wolverhampton — Jiménez (México) e Krejčí (República Tcheca)

Jogadores de clubes brasileiros na Copa do Mundo

Flamengo (9 jogadores)

Brasil: Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro e Lucas Paquetá.

Uruguai: Arrascaeta, De La Cruz e Varela.

Colômbia: Carrascal.

Equador: Plata.

Palmeiras (7 jogadores)

Paraguai: Gustavo Gómez, Maurício e Ramón Sosa.

Uruguai: Piquerez e Emiliano Martínez.

Colômbia: Jhon Arias.

Argentina: Flaco López.

Atlético-MG (4 jogadores)

Paraguai: Junior Alonso.

Equador: Ángelo Preciado, Alan Franco e Alan Minda.

Com 1 jogador

Athletico-PR

Colômbia: Juan Camilo Portilla

Bragantino

Paraguai: Isidro Pitta

Botafogo

Brasil: Danilo Santos

Corinthians

Holanda: Memphis Depay

Fluminense

Uruguai: Agustín Canobbio

Internacional

Equdor: Félix Torres

Uruguai: Sergio Rochet

Grêmio

Brasil: Weverton.

São Paulo

Paraguai: Bobadilla

Santos

Brasil: Neymar Jr

Vasco

Colômbia: Andrés Gómez

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