Apesar da vitória, técnico da Colômbia liga o alerta para a sequência da Copa

A Colômbia não teve uma grande atuação, mas conseguiu vencer em sua estreia na Copa do Mundo. Na noite desta quarta-feira (17), os Cafeteros bateram o Uzbequistão por 3 a 1 e largaram na frente no Grupo K, sendo a única seleção a conseguir um triunfo na primeira rodada.

Entretanto, o desempenho deixou algumas preocupações para o técnico Néstor Lorenzo. Afinal, após a partida, o argentino afirmou que a equipe teve muita dificuldade para conseguir finalizar as suas jogadas de ataque e destacou que a seleção correu perigos ao longo do confronto.

“Foi difícil para nós chegarmos no ataque. Precisamos finalizar melhor as nossas jogadas. Ficamos muito tempo com a posse de bola. Corremos um grande risco porque jogamos muito adiantados no campo”, pontuou.

As alterações ajudaram a Colômbia a se encontrar na partida e garantir a vitória. Inclusive, o terceiro gol veio do banco de reservas, com cruzamento de Cucho Hernández e cabeçada de Campaz. O treinador explicou que não podia desgastar muito seus jogadores, como James e Díaz, que saíram ao longo do segundo tempo, e que a equipe conseguiu ter um novo fôlego.

“Não devemos nos desgastar desnecessariamente. Não finalizamos bem e foi difícil manter a posse de bola. Precisávamos dar um novo fôlego ao time e, quando o fizemos, jogamos melhor”, ressaltou.

Apesar dos pontos negativos, Lorenzo valorizou os atletas que marcaram os gols. Contudo, o técnico também considerou o resultado justo por conta do estilo de jogo colombiano e da tranquilidade que a seleção tem para a sequência do torneio.

“É ótimo que Lucho, Daniel e Jáminton tenham marcado. Isso nos dá muita confiança para as próximas partidas. Jogamos com nossos zagueiros praticamente no meio do campo. Merecemos a vitória e isso nos dá tranquilidade”, concluiu.

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