Cannavaro celebra noite histórica do Uzbequistão e promete corrigir erros

O Uzbequistão viveu uma noite histórica nesta quarta-feira (17). Afinal, a seleção asiática realizou sua estreia em Copas do Mundo na derrota de 3 a 1 para a Colômbia. Abbosbek Fayzullaev marcou o primeiro gol dos Lobos Brancos na competição, que chegaram a dar trabalho aos sul-americanos.
No comando, a seleção tem o experiente Fabio Cannavaro, campeão mundial com a Itália. O treinador enalteceu o feito de o país jogar uma Copa do Mundo e considerou a partida útil para a seleção, principalmente no aspecto de corrigir alguns erros apresentados.
“Vamos nos lembrar deste jogo neste estádio porque é uma partida histórica. Estamos na Copa do Mundo. O jogo de hoje foi útil para nós. Houve erros, e vamos trabalhar neles”, pontuou.
Quem esperava que o Uzbequistão viria recuado e esperando o jogo, se enganou. O técnico afirmou que sua seleção tentou assumir o controle da partida no começo, sem sucesso, e enfatizou que é difícil jogar sem a bola contra a Colômbia.
“Tentamos assumir o controle do jogo. Não é fácil jogar sem a bola contra uma equipe como a Colômbia”, ressaltou.
Após a primeira partida e o primeiro gol, o Uzbequistão vai em busca do primeiro ponto e da primeira vitória contra Portugal, na próxima terça-feira (23).
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