Alemanha x Costa do Marfim, AO VIVO, com comentários e estatísticas a partir das 16h

Alemanha e Costa do Marfim se enfrentam em busca de se aproximar da classificação no Grupo E. A partida acontece no final da tarde deste sábado (20), às 17h, de Brasília, em Toronto. Mas, desde 16h, a Voz do Esporte faz o esquenta da partida. Cesar Tavares estará no comando, com João Miguel Lotufo comentários e Vanderlei Lima nas reportagens.

Durante o jogo, a Webradio fará os comentários e trará as estatísticas em tempo real, sem narração. Não perca nada de mais uma partida do Brasil com a Voz do Esporte (de Brasília).

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