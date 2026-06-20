Bélgica x Irã: onde assistir, escalações e arbitragem

A Bélgica enfrenta o Irã neste domingo (21), às 16h (de Brasília), no SoFi Stadium, em Inglewood, na Califórnia, pela segunda rodada do Grupo G da Copa do Mundo. Depois do empate por 1 a 1 com o Egito na estreia, a equipe de Rudi Garcia entra em campo pressionada por uma vitória. Além disso, o duelo ganhou ainda mais peso porque todas as seleções da chave somam um ponto após a primeira rodada. O Irã, aliás, empatou em 2 a 2 com a Nova Zelândia.

Onde assistir

A partida entre Bélgica e Irã terá transmissão da CazéTV. Além disso, o jogo terá acompanhamento em tempo real nas plataformas esportivas que cobrem a Copa do Mundo.

Como chega a Bélgica

A Bélgica tenta transformar posse de bola e talento individual em domínio mais claro. Kevin De Bruyne segue como principal organizador do meio-campo. Jeremy Doku, por sua vez, aparece como opção de velocidade pelos lados. Além disso, Thibaut Courtois dá experiência a uma equipe que ainda busca estabilidade defensiva.

Rudi Garcia, no entanto, terá decisões importantes no ataque. Lukaku entrou bem contra o Egito, mas ainda não tem ritmo ideal para iniciar uma partida. Dessa forma, Charles De Ketelaere pode continuar como falso nove. Leandro Trossard também surge como alternativa para atuar mais avançado, enquanto Matias Fernandez-Pardo aparece como outra opção para o setor.

Na defesa, Zeno Debast segue fora por lesão na coxa. Assim, Garcia deve manter a base de zaga usada na estreia. Ainda assim, Maxim De Cuyper e Joaquin Seys pressionam por espaço nas laterais. A ideia belga passa por ser mais agressiva, mas sem abrir tantos espaços para o contra-ataque iraniano.

Como chega o Irã

O Irã chega ao confronto em meio a desgaste logístico e político. A federação iraniana anunciou que vai reclamar à Fifa sobre restrições de viagem impostas nos Estados Unidos. Segundo a Reuters, a equipe precisa entrar no país no dia anterior aos jogos e sair no mesmo dia da partida. Por isso, o técnico Amir Ghalenoei classificou a seleção como a mais “oprimida” do torneio.

Dentro de campo, o Irã mostrou reação na estreia. A equipe empatou por 2 a 2 com a Nova Zelândia depois de buscar o placar duas vezes. Além disso, Ramin Rezaeian e Mohammad Mohebi marcaram os gols iranianos. Ainda assim, o sistema defensivo sofreu com Elijah Just e Chris Wood, o que aumenta a preocupação antes de enfrentar um ataque com De Bruyne, Doku e possíveis minutos de Lukaku.

Ghalenoei também tem dúvidas no meio-campo. Roozbeh Cheshmi e Saman Ghoddos inspiram cuidados físicos, e Ghoddos deixou o jogo contra a Nova Zelândia com problema no tornozelo. Mesmo assim, Rezaeian deve seguir na lateral direita, enquanto Mehdi Taremi lidera o ataque e tenta aumentar sua marca pela seleção.

O Irã nunca passou da primeira fase de uma Copa do Mundo. Portanto, o jogo contra a Bélgica representa uma chance importante de mudar o roteiro. Ao mesmo tempo, uma derrota deixaria a equipe muito pressionada antes do duelo final contra o Egito, em Seattle.

Duelo decisivo

O equilíbrio do Grupo G aumenta a importância do confronto. Como todas as seleções têm um ponto, uma vitória pode encaminhar a classificação. Além disso, Bélgica ou Irã passam a depender apenas de si para chegar à rodada final em posição favorável.

A Bélgica, portanto, joga para assumir papel de favorita dentro da chave. O Irã, por outro lado, tenta compensar os problemas fora de campo com organização e transições rápidas. Assim, o confronto coloca frente a frente uma seleção europeia pressionada por resposta imediata e uma equipe asiática que tenta transformar adversidade em combustível competitivo.

BÉLGICA x IRÃ

Copa do Mundo — 2ª rodada do Grupo G

Data-Hora: 21/6/2026, às 16h (de Brasília)

Local: SoFi Stadium, na Califórnia, Estados Unidos

BÉLGICA: Courtois; Meunier, Ngoy, Mechele e De Cuyper; Onana e Tielemans; Trossard, De Bruyne e Doku; De Ketelaere. Técnico: Rudi Garcia

IRÃ: Beiranvand; Rezaeian, Khalilzadeh, Nemati e Mohammadi; Mohebi, Ezatolahi, Ghoddos e Ghayedi; Taremi e Moghanlou. Técnico: Amir Ghalenoei

Árbitro: Dario Herrera (ARG)

Assistentes: Cristian Navarro (ARG) e Gabriel Chade (ARG)

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