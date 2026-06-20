CRB x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

Na tarde deste domingo (21), a bola rola para um duelo regional de peso pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partir das 16h (de Brasília), CRB e Fortaleza enfrentam-se no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

O embate coloca frente a frente equipes que vivem realidades distintas na tabela. O CRB ocupa a 15ª colocação com 15 pontos e tenta fazer valer o mando de campo para ganhar fôlego em relação à zona de rebaixamento, vindo de um empate por 3 a 3 contra o Atlético-GO. Já o Fortaleza é o atual quarto colocado com 21 pontos e tenta se recuperar do revés por 3 a 0 sofrido diante do América-MG dentro de casa para assegurar sua permanência na faixa de acesso à elite. No último encontro entre os times, houve um empate sem gols pela Copa do Brasil.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo por meio dos canais Disney+/ESPN, RedeTV e SportyNet.

Como chega o CRB

O técnico Eduardo Barroca terá de lidar com problemas no setor defensivo, que sofreu dez gols nas últimas quatro exibições. O comandante conta com uma dúvida na lateral-direita, onde Hereda e Kevin se recuperam de dores físicas e disputam uma vaga. Por outro lado, as baixas certas ficam por conta do goleiro Matheus Albino, em pós-operatório no ombro, além do volante Luizão e do meia Danielzinho, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Com as ausências forçadas, Patrick de Lucca assume o posto no meio-campo para atuar ao lado de Chrystopher e Pedro Castro, dando sustentação para o trio de ataque formado por Thiaguinho, Mikael e Dadá Belmonte.

Como chega o Fortaleza

O Leão do Pici também entra em campo modificado pelo técnico Thiago Carpini. No setor de defesa, Cardona (recuperação de artroscopia no joelho) e Brítez (lombalgia aguda) estão fora por questões médicas. No entanto, o atacante Lucas Emanoel cumpre suspensão automática pelo acúmulo de cartões amarelos.

Em contrapartida, Carpini ganha o retorno do meia Matheus Rossetto, livre de um edema na panturrilha. Além dele, voltam o volante Rodriguinho e o centroavante Juan Miritello, que voltam de suspensão. Miritello reassume o comando de ataque ao lado de Luiz Fernando, tentando furar o bloqueio alagoano.

CRB X FORTALEZA

Campeonato Brasileiro Série B – 14ª Rodada

Data e hora: 21 de junho de 2026 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)

CRB: Vitor Caetano; Hereda (Kevin), Henri, Fábio Alemão e Lucas Lovat; Patrick de Lucca, Chrystopher e Pedro Castro; Thiaguinho, Mikael e Dadá Belmonte. Técnico: Eduardo Barroca.

FORTALEZA: João Ricardo; Kauã Rocha (Ronald), Luan Freitas e Lucas Gazal; Rodriguinho, Lucas Sasha, Rodrigo Santos, Vitinho e Mucuri; Juan Miritello e Luiz Fernando. Técnico: Thiago Carpini.

>Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ)

VAR: Rafael Traci (SC)

Onde assistir: Disney+/ESPN, RedeTV e SportyNet

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