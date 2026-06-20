Governo dos EUA avalia reduzir restrições de viagem do Irã na Copa, diz TV

O Governo dos Estados Unidos pode flexibilizar as restrições de viagem impostas ao Irã durante a Copa do Mundo. A revisão é para o terceiro jogo, contra o Egito. A seleção iraniana tem permissão para chegar ao país apenas um dia antes da partida. Sediado no México, o time joga as partidas da primeira fase, pelo Grupo G, todas nos Estados Unidos.

Diretor da força-tarefa da Casa Branca para a Copa do Mundo, Andrew Giuliani disse ao jornal britânico “The Telegraph” que estaria aberto a renegociar os termos da entrada do Irã. Ele afirmou que estão em andamento “discussões” sobre os horários de deslocamento da seleção.

“Ele assinou uma ordem executiva para permitir que o time entrasse e jogasse a Copa do Mundo. Eles já entraram para jogar em Los Angeles e vão entrar de novo no dia 21”, completou. Giuliani não disse se o Irã participa das conversas .

Depois do empate com a Nova Zelândia em Los Angeles, o Irã, portanto, voltará à cidade americana neste domingo, às 16h, para enfrentar a Bélgica. Em março, a seleção iraniana, aliás, chegou a pedir para jogar a primeira fase da Copa do Mundo no México. No entanto, não recebeu resposta.

“A Federação de Futebol do Irã acredita que essas restrições são incompatíveis com os princípios de oferecer condições de igualdade às equipes participantes e podem afetar sua preparação técnica”, afirmou a federação em um comunicado na sexta-feira.

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