Fernando Gago sofre infarto e é internado no Chile

O futebol sul-americano levou um susto em meio a Copa do Mundo. Afinal, o técnico Fernando Gago, da Universidad de Chile, sofreu um infarto logo após o jogo contra o O’Higgins, na última quinta-feira (18), pelo Campeonato Chileno, durante a coletiva de imprensa. Dessa forma, o ex-jogador foi internado às pressas e passou por uma cirurgia cardíaca.
Fernando Gago passou por uma cirurgia cardíaca para a colocação de um stent, que é um pequeno tubo colocado nas artérias do coração para desobstruir vasos entupidos por placas de gordura. Portanto, o objeto ajuda a manter abertos vasos sanguíneos e a prevenir novos ataques cardíacos.
Revelado no Boca Juniors, Fernando Gago atuou no Real Madrid entre 2007 e 2012. Em 2013, retornou para o Boca Juniors, onde ficou até 2019. No ano seguinte, acertou com o Vélez Sarsfield, onde encerrou a carreira. Ele também disputou a Copa do Mundo de 2014 com a Argentina, além de ter feito parte do título olímpico de 2008, em Pequim.
Apesar da gravidade da situação, o último boletim médico trouxe excelente notícia. Afinal, o quatro de saúde do treinador é considerado estável. Ele, aliás, já recebeu autorização para receber visitas. A Universidad de Chile acompanha o caso de perto junto com a família do ex-jogador. Não há previsão para o retorno ao trabalho.
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