Capitão da Escócia projeta decisão contra o Brasil: “Sabemos o que fazer”

Autor do único gol dos britânicos na Copa do Mundo, contra o Haiti, John McGinnn acredita que é possível sonhar alto. Na última rodada do Grupo C, a seleção escocesa faz duelo direto contra a Seleção Brasileira em busca da classificação para o mata-mata da competição mundial.

“Percorremos um longo caminho. O Brasil é uma seleção famosa, repleta de jogadores que atuam em alto nível, então teremos que dar o nosso melhor para conseguir algo. As condições serão diferentes, mas estamos preparados para este desafio e ansiosos pelo jogo, uma grande ocasião para nós. Sabemos o que precisamos fazer e estamos nesta expectativa”, declarou o meio-campista de 31 anos.

Na classificação, o Brasil lidera a chave com quatro pontos, assim como o Marrocos. Os escoceses estão na terceira posição, com três pontos, enquanto o Haiti está zerado e não tem mais chances. Apenas os dois melhores avançam diretamente, enquanto o 3º colocado depende da pontuação de outros rivais para saber se fica com uma vaga.

A Escócia venceu o Haiti na primeira rodada por 1 a 0. O jogo decisivo contra o Brasil será na próxima quarta-feira, às 19h (de Brasília), em Miami.

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