Casemiro foi o jogador que mais correu em vitória do Brasil

Criticado pela atuação na estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, Casemiro deu a volta por cima no segundo jogo. Afinal, o volante atuou os 90 minutos e foi o jogador brasileiro que mais correu na vitória sobre o Haiti por 3 a 0, nesta sexta-feira (19), na Filadélfia, nos Estados Unidos.

Casemiro percorreu 11,2 quilômetros durante a vitória sobre o Haiti. No geral, ele ficou atrás apenas dos haitianos Jean Jacques (11,7 km) e Martin Expérience (11,5 km). Contudo, o camisa 5 apresentou a maior distância percorrida na faixa entre 7 a 15 km/h. Assim, foram 5,6 km percorridos dentro dessa faixa de velocidade.

Os números, portanto, apresentam uma evolução de Casemiro. Afinal, o volante não jogou bem na estreia contra o Marrocos e deixou o campo ainda no intervalo. Na ocasião, percorreu apenas 5,3 km. O desempenho ruim no primeiro tempo contra a seleção marroquina, aliás, rendeu muitas críticas e gerou dúvidas sobre a sua titularidade.

Por outro lado, apesar da evolução, Casemiro apresentou o quarto índice de velocidade máxima mais lenta entre os jogadores da Seleção Brasileira. Ao todo, atingiu 29,2 km/h no seu melhor sprint. Dessa forma, ficou à frente apenas de Alisson (20,8 km/h), Bruno Guimarães (27,7 km/h) e Danilo Santos (27,8 km/h).

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