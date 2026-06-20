São Bernardo x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragem

Em duelo na parte de cima da tabela, São Bernardo e Juventude se enfrentam neste domingo (21/6), às 17h, no Estádio 1° de maio, em São Bernardo do Campo, pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Tigre do ABC lidera a competição, com 25 pontos, e quer abrir vantagem sobre o Vila Nova e Sport, com mesmo número. Do outro lado, o Jaconero está na oitava colocação, com 19, dois a menos que o Criciúma, primeiro dentro do G6.

Onde assistir

A partida, portanto, terá a transmissão do Premiere.

Como chega o São Bernardo

Apesar da liderança da Série B, a equipe do técnico Ricardo Catalá busca retomar o caminho das vitórias no estádio 1º de Maio após empatar sem gols contra o Sport na última rodada. Para este confronto, o treinador enfrenta o desafio de reestruturar o sistema defensivo devido à expulsão do zagueiro Jemerson, que cumpre suspensão automática. Além disso, a comissão técnica gerencia os desfalques por lesão de atletas como Rodrigo Andrade e Matheus Salustiano.

Como chega o Juventude

Do outro lado, o Juventude chega motivado para o confronto após vencer por 3 a 0 a Ponte Preta. O técnico Maurício Barbieri, aliás, enfrenta o desafio de quebrar um jejum de 60 dias sem vitórias longe de Caxias do Sul.

Para este confronto, o Juve não conta com o centroavante Alan Kardec. Por outro lado, o zagueiro Marcos Paulo treinou normalmente após sentir a coxa contra a Ponte Preta. Caso o defensor não esteja 100% fisicamente, o substituto pode ser Gabriel Pinheiro. Além disso, no setor de meio-campo, existe a possibilidade da entrada de Luan Martins ou Mandaca na vaga de um atacante. Assim, Fábio Lima ou Alisson Safira podem deixar o time no setor de ataque.

SÃO BERNARDO x JUVENTUDE

Série B do Brasileirão – 14ª rodada

Data-Hora: 21/6/2026 (domingo), às 17h (de Brasília)

Local: Estádio 1° de maio, em São Bernardo do Campo (SP)

SÃO BERNARDO: Alex Alves; Rodrigo Ferreira, Wellington Manzolli, Augusto, Pará; Foguinho, Dudu Miraíma, Romisson; Pedro Vitor, Felipe Garcia e Echaporã. Técnico: Ricardo Catalá.

JUVENTUDE: Jandrei; Rodrigo Sam, Messias e Marcos Paulo; Aderlan, Luan Martins (Mandaca), Lucas Mineiro, Raí Silva e Diogo Barbosa; MP e Safira (Fábio Lima). Técnico: Mauricio Barbieri.

Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Fernanda Kruger (MT) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

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