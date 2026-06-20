Vasco define critérios por novo treinador e acelera buscas

O Vasco promete agitar o mercado de transferências nas próximas semanas. Sem técnico após a demissão de Renato Gaúcho, o Cruz-Maltino avalia as possibilidades. Dessa forma, a diretoria vascaína já definiu os critérios para contratar um novo comandante para a sequência da temporada e já iniciou as buscas.

Alguns nomes são debatidos e passam por uma avaliação do departamento de futebol, segundo o “ge”. Contudo, não há nenhuma conversa avançada. Fato é, portanto, que o novo comandante trabalhará com um orçamento curto para realizar contratações na próxima janela de transferências. Algo que, aliás, gerou a saída de Renato Gaúcho.

Por outro lado, no entanto, o Vasco mostra confiança na chegada de um novo investidor na SAF. Afinal, há conversas avançadas com o empresário Marcos Lamacchia, filho de José Lamacchia, dono da Crefisa e marido de Leila Pereira, presidente do Palmeiras. A venda da SAF, aliás, é tratada com urgência pela diretoria.

O Vasco deve promover mudanças no elenco na próxima janela de transferências. Portanto, alguns nomes devem deixar o clube, como o lateral-esquerdo Lucas Piton e o volante Tchê Tchê. Este último, aliás, tem contrato até o fim do ano e não deve renovar o vínculo, assim como o volante Hugo Moura, que recebeu proposta do exterior.

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