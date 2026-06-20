Jogador do Canadá ganha recepção calorosa após cirurgia na perna

O meia Ismael Koné, que fraturou a perna esquerda na goleada do Canadá por 6 a 0 sobre o Catar, ganhou uma recepção calorosa após cirurgia. O perfil da seleção canadense também agradeceu à equipe do Hospital Geral de Vancouver pelo apoio em função do procedimento.

“Uma recepção de herói para o nosso cara Isma”, escreveu a página oficial da seleção canadense de futebol em suas redes sociais.

Koné chegou de carro à concentração neste sábado e ganhou recepção dos companheiros e da comissão técnica da seleção do Canadá. Ele foi muito aplaudido e abraçado pelos jogadores, que ainda gritaram seu nome.

Aos cinco minutos do segundo tempo, o camisa 8 dividiu uma bola com Madibo e quebrou a perna esquerda, em um lance que desesperou imediatamente quem estava em campo.

O choque, portanto, tomou conta dos jogadores das equipes, que levaram as mãos à cabeça ao perceberem a gravidade da situação. Enquanto a equipe médica prestava o atendimento sob o silêncio do estádio, as câmeras flagraram o atacante Jonathan David chorando.

A goleada garantiu ao Canadá a liderança do Grupo B, agora com quatro pontos e seis gols de saldo. A Suíça aparece logo atrás, na segunda posição, com a mesma pontuação, após vencer a Bósnia por 4 a 1 — os suíços, porém, ficam em desvantagem no saldo de gols (três contra seis). Bósnia (3º) e Catar (4º) completam a chave antes da rodada decisiva.

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