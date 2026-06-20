Jogador paraguaio expulso pelo “Protocolo Vini Jr” se manifesta

Primeiro jogador expulso por causa do “Protocolo Vini Jr”, o atacante paraguaio Miguel Almirón se manifestou nas redes sociais. Assim, o jogador pediu desculpas pela expulsão e enalteceu o esforço dos companheiros, que conseguiram resistir à pressão da Turquia e asseguraram a vitória por 1 a 0, na madrugada deste sábado (20), na Califórnia.

“Quero agradecer o esforço dos meus companheiros hoje que deixaram tudo de si em cada lance. Muito obrigado, é um orgulho fazer parte dessa seleção”, publicou o atacante Miguel Almirón.

O “Protocolo Vini Jr” é uma das novidades nas regras da Copa do Mundo de 2026. Afinal, a punição entrou em vigor por causa do caso em que Gianluca Prestianni, do Benfica, cobriu o rosto com a camisa para xingar o atacante brasileiro. O episódio aconteceu durante um jogo da Liga dos Campeões. A Fifa puniu o argentino “conduta discriminatória”, já que ele teria chamado o camisa 7 de “macaco”.

Miguel Almirón recebeu cartão vermelho aos 47 minutos do primeiro tempo. O atacante paraguaio tapou a boca com a mão ao falar com o turco Mert Müldür, que imediatamente denunciou ao árbitro salvadorenho Iván Barton. O Paraguai vencia por 1 a 0 e jogou toda a etapa final com um a menos, mas conseguiu resistir à pressão da Turquia, que finalizou 32 vezes.

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