Uruguai x Cabo Verde: onde assistir, escalações e arbitragem

Depois de empatarem na primeira rodada, Uruguai e Cabo Verde vão em busca da primeira vitória na Copa do Mundo. A partida, válida pela segunda rodada do Grupo H, acontece no começo da noite deste domingo (21), às 19h, de Brasília, em Miami.

Apesar do resultado ser o mesmo para ambos, a sensação é diferente. A Celeste Olímpica ficou no 1 a 1 contra a Arábia Saudita, em uma partida em que teve uma grande presença ofensiva, principalmente no segundo tempo, e poderia ter saído com a vitória. Por outro lado, os Tubarões viraram a sensação do torneio após segurarem o empate sem gols contra a Espanha, com grande atuação do goleiro Vozinha.

Onde assistir

A partida terá transmissão na TV aberta pela Globo e pelo SBT, na TV fechada pelos canais SporTV e NSports, pelos canais do YouTube CazéTV e GETV e pelo serviço de streaming Globoplay.

Como chega o Uruguai

Depois de ficar apenas no empate na estreia, a ordem na Celeste é pressão. A equipe de Marcelo Bielsa espera conseguir o ritmo ofensivo desde o começo do jogo, não apenas no segundo tempo, para conseguir a vitória. Para a partida, o treinador prepara mudanças, como a entrada de Sanabria na lateral esquerda, De la Cruz no meio de campo e Canobbio no ataque. Por outro lado, a seleção ainda não terá Arrascaeta, que deve voltar contra a Espanha.

Como chega Cabo Verde

Queridinha da primeira rodada, a seleção africana quer ampliar os seus feitos neste Mundial para seguir sonhando com a classificação. Os olhares estão no goleiro Vozinha, que fez uma partida irretocável contra a Espanha e terá a presença de sua mãe no estádio. Por outro lado, a expectativa é que o treinador Bubista repita a equipe que ficou no empate sem gols na primeira rodada.

URUGUAI X CABO VERDE

Copa do Mundo – Grupo H – 2ª rodada

Data e horário: 21/6/2026 (domingo), às 19h (de Brasília)

Local: Hard Rock Stadium, Miami (EUA)

URUGUAI: Muslera; Varela, Cáceres, Olivera e Sanabria; Bentancur, Valverde e De la Cruz; Canobbio, Viñas e Maxi Araújo. Técnico: Marcelo Bielsa

CABO VERDE: Vozinha; Moreira, Pico, Diney Borges e Sidny Cabral;

Kevin Pina e Laros Duarte;

Ryan Mendes, Jamiro, Jovane Cabral e Livramento.

Técnico: Bubista.

Árbitro: Espen Eskås (NOR)

Assistentes: Jan Erik Engan (NOR) e Isaak Bashevkin (NOR)

VAR: Não divulgado

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