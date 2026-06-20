Neymar faz trabalho com bola ao lado de Alex Sandro, em Nova Jersey

Ainda sem entrar em campo pela Seleção Brasileira, Neymar segue sua rotina de treinamentos neste sábado para recuperar a lesão na panturrilha direita. Em imagens divulgadas pela CBF, o atacante aparece em um trabalho físico na academia e também em treinamento com bola ao lado do lateral-esquerdo Alex Sandro, em Nova Jersey.
O camisa 10 não viajou com a delegação para a Filadélfia, onde o Brasil venceu o Haiti, pela segunda rodada do Grupo C da Copa. A expectativa é que Neymar esteja à disposição da comissão técnica para a segunda rodada, contra a Escócia, nesta quarta-feira.
Neymar, afinal, está fazendo as atividades em dois períodos: além dos treinos em campo, faz exercícios na academia, na parte da tarde. O técnico Ancelotti e companhia, aliás, é cautelosa e não quer queimar etapas para evitar uma nova lesão.
Na última quinta, Neymar treinou com bola pelo segundo dia seguido. Ele participou de um aquecimento junto com os outros jogadores no início das atividades e chegou a ter uma conversa com Carlo Ancelotti no gramado.
Com a vitória, o Brasil, portanto, chega a quatro pontos e lidera o Grupo C da Copa do Mundo de 2026. A seleção brasileira volta a campo no próximo dia 24, contra a Escócia, às 19h (de Brasília), em Miami, nos Estados Unidos, pela última rodada da fase de grupos do Mundial.
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