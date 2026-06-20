Anselmi, apresentado no Elche, relembra passagem pelo Botafogo

Mesmo em meio ao turbilhão de Copa Mundo, o futebol não para, nem mesmo na Europa, com os clubes de férias e movimentando o mercado. Dessa forma, o Elche (ESP), que quase foi rebaixado na temporada passada, apresentou o treinador Martín Anselmi. O argentino, inclusive, não tirou o Botafogo da boca.

Às vésperas de completar 41 anos, Anselmi classificou o período no Alvinegro como “caótico” e destacou que o tempo em que esteve à frente do time carioca mal pode ser considerado um “processo”.

“Acredito que as situações e os contextos de cada processo são um mundo à parte. Poderíamos passar horas falando sobre cada processo da minha carreira, os bons, os ruins ou os nem tão bons. Não sei se o último processo pode ser categorizado como ruim, porque, no fim das contas, nem o considero um processo. Estivemos por muito pouco tempo numa instituição que passava por um período muito caótico, que ainda está passando. Então, acho difícil chamar aquele período de trabalho de processo”, comentou.

Anselmi no Botafogo

Anselmi foi além e reforçou que teve não só pouco tempo para implementar suas ideias como também sofreu com elenco curto por conta de Transfers Bans. Martín, vale lembrar, conduziu o Botafogo entre janeiro e fevereiro, com 18 jogos. Foram sete empates, dois empates e nove derrotas. Sob o seu comando, o Glorioso caiu no Carioca e na Libertadores e começou mal o Brasileirão. Dessa forma, acabou substituído pelo português Franclim Carvalho.

“Acho que, no fim das contas, nós, treinadores, somos treinadores, não mágicos. Somos trabalhadores como vocês, como todos aqui, onde, no meu caso, me dedico a levantar todos os dias e tentar fazer meu trabalho da melhor maneira possível. E como qualquer trabalhador, acho que precisamos de tempo para demonstrar o que nosso trabalho é, ou como o fazemos. Não vou usar o tempo como desculpa. Eu entendo de futebol, sei que futebol é sobre resultados. Não ignoro isso. Respiro futebol há muitos anos, não só como treinador principal, mas também tenho uma longa carreira como auxiliar, analista e em diferentes funções, não só a nível profissional, como também na formação”, concluiu Anselmi.

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