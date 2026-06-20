Presidente da CBF alega uso de IA em foto com empresária e versão vira piada

A crise envolvendo o presidente da CBF, Samir Xaud, ganhou um novo desdobramento polêmico nos bastidores do futebol brasileiro. Primeiramente, o “Portal LeoDias” divulgou uma série de reportagens denunciando o uso indevido de recursos da Confederação Brasileira de Futebol para fins particulares. Posteriormente, um registro fotográfico flagrou o dirigente ao lado de uma empresária nos Estados Unidos, agravando a situação. Diante do forte desgaste, Xaud apresentou um laudo alegando que a imagem representava uma manipulação digital criada por inteligência artificial, todavia, a justificativa virou motivo de piada.

A fotografia polêmica mostra o mandatário jantando com Camila Cristina Andrade, empresária do setor fitness, no renomado restaurante Harry Cipriani, em Nova York. De acordo com as investigações jornalísticas, a mulher usufruiu de uma hospedagem de luxo no Hyatt Regency Grand Central entre os dias 2 e 10 de junho. Consequentemente, as despesas da viagem atingiram a marca de R$ 59.424,81, valor totalmente custeado com verbas da própria entidade máxima do futebol nacional.

Crise no casamento e tentativa desesperada de defesa

A repercussão internacional do flagrante afetou diretamente a vida pessoal do dirigente esportivo. Fontes ligadas à família revelaram que Nathalia Xaud, esposa do presidente há duas décadas e mãe dos seus três filhos, demonstrou profundo abatimento com o escândalo. Inclusive, ela sinalizou categoricamente a intenção de encerrar o casamento caso a veracidade das fotos e dos documentos de hospedagem recebessem confirmação definitiva.

Por esse motivo, Samir Xaud encomendou o documento pericial para tentar invalidar a prova do encontro amoroso e reatar os laços de confiança familiares. A estratégia buscava desmentir a investigação e silenciar os questionamentos públicos sobre a sua conduta ética. Além disso, a defesa pretendia limpar a imagem institucional do mandatário perante os patrocinadores e os clubes filiados à confederação.

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Desconfiança geral e incoerência nos gastos da CBF

Apesar do esforço da defesa, a tese de manipulação tecnológica não convenceu os funcionários e diretores da entidade. Aliados do próprio presidente admitiram confidencialmente que a história virou chacota nos corredores da CBF, sendo vista apenas como uma tentativa desesperada de conter danos. Igualmente, diversos opositores políticos apontaram uma contradição insustentável na linha de defesa escolhida por Xaud.

Se a fotografia no restaurante realmente fosse uma farsa criada por computador, a contabilidade da CBF não deveria registrar o pagamento das diárias do hotel para a empresária no mesmo período. Por fim, o Portal LeoDias reiterou publicamente a manutenção de todas as matérias publicadas e garantiu possuir mecanismos adicionais para comprovar a autenticidade dos fatos narrados.

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