Holanda goleia Suécia, embola grupo e bate marca histórica em Copas

A seleção da Holanda não se intimidou com a sensação Suécia e aplicou uma goleada por 5 a 1, neste sábado (20/6), no Houston, nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo. Brobbey e Gakpo, com dois cada, e Summerville marcaram para a Laranja Mecânia. Do outro lado, a Blagult fez com Elanga no segundo tempo. Apesar do placar elástico, a equipe azul e amarela chegou a assustar algumas vezes.

Com o resultado, a seleção comandada por Ronald Koeman chega a quatro pontos no Grupo F e assume a liderança da chave, depois de ter estreado com um empate em 2 a 2 diante do Japão. Já a Suécia, que havia goleado a Tunísia por 5 a 1 na rodada anterior, segue com três pontos e perdeu a invencibilidade na competição. Japão e Tunísia, aliás, entram em campo no domingo (21/6), às 1h (de Brasília). Este grupo, aliás, terá o cruzamento com o grupo da Seleção Brasileira.

De quebra a Holanda bateu o recorde da história das Copas, com 14 jogos de invencibilidade, superando o Brasil, que ficou de 1958 e 1962 sem perder. A equipe, na época, foi perder em 1966 para Hungria. Além disso, soma 100 gols em Copas.

Domínio holandês

Brobbey garantiu um atropelo da Holanda no primeiro tempo do duelo em Houston. Com apenas cinco minutos, Verbruggen lançou da área para o meio de campo. Brobbey fez o pivô e tocou para Reijnders, que abriu na esquerda com Gakpo. O lateral cruzou, e o atacante só empurrou para o fundo do gol. Aos 16 minutos, Malen abriu na direita com Dumfries, que carregou livre e cruzou rasteiro para o meio. O camisa 19 desviou de leve para o cantinho do gol. Na reta final, aos 44, Lagerbielke marcou de cabeça para a Suécia, depois que Nygren levantou a bola para a área na cobrança de falta. Entretanto, o juiz anulou o gol por impedimento do zagueiro.

Não tomou conhecimento

A postura holandesa permaneceu a mesma no segundo tempo. Antes mesmo dos 10 minutos, a Laranja Mecânica marcou duas vezes. Logo no primeiro minuto de jogo, Gakpo aproveitou o cruzamento e desviou para o gol vazio. Aos oito, o camisa 11 recebeu uma bola após contra-ataque da Holanda, cortou para o meio e ampliou a vantagem. Diante da situação, o técnico da Suécia fez alterações para amenizar a tragédia. Logo depois, Elanga, que entrou na mesma leva de substituições, diminuiu o marcador. Depois disso, o time de Potter tentou aumentar a intensidade, porém com dificuldades na criação. E no fim, para decepção, os holandeses fecharam o “caixão”. Gakpo tocou para Memphis, que colocou em profundidade para Summerviller. O camisa 24, portanto, bateu da entrada da grande área para o cantinho do gol.

HOLANDA 5×1 SUÉCIA

Copa do Mundo – 2ª rodada – Grupo F

Data: 20/6/2026 (sábado)

Local: Estádio de Houston, nos Estados Unidos (EUA)

Público: 68.777 presentes

Gols: Brobbey, 5’/1°T (1-0); Brobbey, 16’/1°T (2-0); Gakpo, 1’/2°T (3-0); Gakpo, 8’/2°T ); Elanga, 13’/2°T (4-1); Summerville, 43’/2°T (5-1)

HOLANDA: Vergbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk e Van de Ven; De Jong, Gravenberch e Reijnders (Til, 26’/2°T); Brobbey (Memphis Depay, 26’/2°T), Gakpo (Lang, 45’/2°T) e Malen (Summerville, intervalo). Técnico: Ronald Koeman.

SUÉCIA: Nordfeldt; Lagerbielke, Hien e Lindefol; Bernhardsson (Elanga, 10’/2°T), Kalstrom (Zeneli, 12’/2°T), Ayari (Tah Ali, 33’/2°T), Nygren (Bergvall, 10’/2°t) e Gudmundsson; Isak e Gyoekeres. Técnico: Graham Potter.

Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra)

Assistentes: Stuart Burt (Inglaterra) e James Mainwaring (Inglaterra)

Cartão Amarelo: Gudmundsson, Nygren, Bergvall (SUE)

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