Palmeiras pode perder o lateral Giay para o Como, da Itália

O Palmeiras enfrenta o risco de perder o lateral-direito Giay para o Como, clube que surpreendeu o futebol europeu na última temporada. Conforme reportou inicialmente o site italiano “TuttoMercatoWeb”, o defensor de 22 anos agrada bastante à diretoria da equipe da Itália. Os dirigentes europeus avaliam as opções de mercado minuciosamente antes de formalizar uma proposta de compra para o alviverde paulista.

A equipe do Como conquistou uma vaga inédita para a próxima Champions League ao encerrar o Campeonato Italiano na quarta colocação. Surpreendentemente, o time superou potências tradicionais como Milan e Juventus na tabela de classificação. Além de monitorar o atleta do Palmeiras, a diretoria italiana avança em outras frentes no mercado brasileiro e pretende anunciar a contratação do lateral-esquerdo Kaiki, atualmente no Cruzeiro, nos próximos dias.

Palmeiras monitora assédio europeu e avalia valorização do atleta

A diretoria do Palmeiras não recebeu nenhuma oferta financeira oficial pelo jogador até o momento. Contudo, os dirigentes reconhecem que o atleta sofrerá forte assédio durante a atual janela de transferências internacionais, devido ao excelente momento que ele atravessa no cenário nacional. O Verdão investiu 7,5 milhões de dólares (cerca de R$ 40 milhões na cotação da época) no meio de 2024 para adquirir 75% dos direitos econômicos do defensor junto ao San Lorenzo, da Argentina.

Embora o técnico Lionel Scaloni não tenha convocado o lateral para a disputa da Copa do Mundo de 2026, Giay participou ativamente de todo o período de preparação final da seleção argentina. No elenco alviverde, o jovem assumiu o posto de titular absoluto no esquema tático. O defensor participou de 26 das 38 partidas do Palmeiras na atual temporada, iniciando o confronto entre os titulares em 21 oportunidades.

Histórico de interesse das principais ligas do Velho Continente

O talento de Giay chamava a atenção no mercado europeu antes mesmo da sua transferência para o Palmeiras. O Atlético de Madrid demonstrou interesse real na contratação do atleta quando ele ainda defendia as cores do San Lorenzo. Igualmente, os principais jornais italianos veicularam o nome do defensor em especulações que apontavam um forte desejo da Roma em contar com o seu futebol.

Desta forma, o Como tenta usar o projeto de disputar a Champions League como principal atrativo para seduzir o jovem argentino. O Palmeiras mantém uma postura tranquila nos bastidores, pois possui um contrato longo com o jogador – até 2030 – e confia na valorização do seu patrimônio. Por fim, as negociações devem ganhar novos capítulos nos próximos dias.

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