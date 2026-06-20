Laranja invencível: Holanda supera recorde de invencibilidade do Brasil de Pelé

A Holanda ainda busca seu primeiro título de Copa do Mundo, mas alcançou neste sábado um recorde histórico na competição, após a vitória sobre a Suécia, por 5 a 1 em Houston. A seleção europeia chegou a 14 partidas invicta e superou a marca do Brasil da época de Pelé e Garrincha.
Desde 2010, na final do Mundial contra a Espanha, os holandeses não sabem o que perder. Afinal, foram eliminados nos pênaltis das últimas duas edições que disputaram, depois de empate no tempo normal. Vale lembrar que a Laranja Mecânica ficou fora de 2018, na Rússia. No caso da Seleção Brasileira, o recorte inclui as Copas inteiras de 1958, 1962 e a estreia de 1966, totalizando 13 jogos (11 vitórias e 2 dois empates).
Invencibilidade atual da Holanda em Mundiais:
Holanda 5 x 1 Espanha — 2014
Holanda 3 x 2 Austrália — 2014
Holanda 2 x 0 Chile — 2014
Holanda 2 x 1 México — 2014
Holanda 0 (4) x 0 (3) Costa Rica — 2014
Holanda 0 (2) x 0 (4) Argentina — 2014
Holanda 3 x 0 Brasil — 2014
Holanda 2 x 0 Senegal — 2022
Holanda 1 x 1 Equador — 2022
Holanda 2 x 0 Catar — 2022
Holanda 3 x 1 Estados Unidos — 2022
Holanda 2 (3) x 2 (4) Argentina — 2022
Holanda 2 x 2 Japão — 2026
Holanda 4 x 1 Suécia — 2026
Estatística pode chegar a 20 anos
Se contabilizarmos apenas o tempo normal, os números são ainda mais impressionantes. Afinal, a Holanda perdeu para a Espanha, em 2010, após gol de Iniesta na prorrogação. Assim, nos 90 minutos, a última derrota data de 2006, para Portugal. Este jogo que ficou conhecido como a “Batalha de Nuremberg”, por ter sido o mais violento das Copas, com 20 cartões (quatro deles vermelho).
A Holanda volta a campo contra Tunísia, na próxima quinta, com boas chances de ampliar o recorde. Aliás, o confronto vai definir se será ou não adversário do Brasil na segunda fase, já que o Grupo C cruza com o Grupo F.
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