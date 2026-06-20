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São Paulo encerra passagem de Rui Costa no comando do futebol

São Paulo encerra passagem de Rui Costa no comando do futebol
São Paulo encerra passagem de Rui Costa no comando do futebol -

O São Paulo anunciou oficialmente a demissão de Rui Costa do cargo de executivo de futebol do clube neste sábado (20). A saber, o presidente Harry Massis comunicou a decisão de forma direta ao profissional, que enfrentava meses de forte desgaste interno e uma crescente pressão nos bastidores. A Torcida Independente, principal organizada do São Paulo, liderou diversos protestos exigindo o desligamento imediato do dirigente nas últimas semanas.

De acordo com informações apuradas pelo portal “UOL”, o mandatário são-paulino enfrentava um cenário político complexo para sustentar o executivo no cargo. Diversos conselheiros e aliados influentes cobravam mudanças drásticas no departamento de futebol. Consequentemente, a demissão de Rui Costa tornou-se a única alternativa viável para aliviar a crise interna e restabelecer a estabilidade política na gestão do São Paulo.

Planejamento técnico equivocado acelerou a saída no São Paulo

A situação do profissional piorou consideravelmente após as recentes decisões tomadas para o comando técnico da equipe paulista. Internamente, conselheiros apontaram Rui Costa como o principal articulador da demissão de Hernán Crespo e da contratação de Roger Machado. Todavia, a escolha do novo treinador não surtiu o efeito esperado pela diretoria e gerou resultados bastante negativos dentro de campo.

Roger Machado acabou demitido do São Paulo após comandar a equipe em apenas 17 partidas oficiais, acumulando também uma eliminação precoce na Copa do Brasil. Esse desempenho abaixo das expectativas aumentou as cobranças sobre o trabalho do executivo. Por esse motivo, o clube divulgou uma nota sucinta na tarde de hoje agradecendo aos anos de dedicação do profissional, que estava na instituição desde a temporada de 2021.

 

 

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Rafinha assume comando provisório no São Paulo

Apesar da reformulação no setor diretivo, o gerente esportivo Rafinha segue prestigiado e não corre riscos de demissão no São Paulo. O ex-jogador assumiu o cargo administrativo em janeiro deste ano e centralizará as decisões do futebol de forma provisória. Ele atuará como a principal referência do departamento até que o presidente Harry Massis defina um substituto definitivo para a vaga.

A alta cúpula do São Paulo trabalha agora na busca por um perfil de liderança que se integre perfeitamente ao planejamento atual da comissão técnica. A diretoria estipulou que o novo contratado precisará trabalhar em total alinhamento com o técnico Dorival Júnior para dar sequência à temporada. Por fim, os dirigentes pretendem anunciar o novo nome antes da abertura da próxima janela de transferências do futebol brasileiro.

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