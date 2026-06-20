São Paulo encerra passagem de Rui Costa no comando do futebol

O São Paulo anunciou oficialmente a demissão de Rui Costa do cargo de executivo de futebol do clube neste sábado (20). A saber, o presidente Harry Massis comunicou a decisão de forma direta ao profissional, que enfrentava meses de forte desgaste interno e uma crescente pressão nos bastidores. A Torcida Independente, principal organizada do São Paulo, liderou diversos protestos exigindo o desligamento imediato do dirigente nas últimas semanas.

De acordo com informações apuradas pelo portal “UOL”, o mandatário são-paulino enfrentava um cenário político complexo para sustentar o executivo no cargo. Diversos conselheiros e aliados influentes cobravam mudanças drásticas no departamento de futebol. Consequentemente, a demissão de Rui Costa tornou-se a única alternativa viável para aliviar a crise interna e restabelecer a estabilidade política na gestão do São Paulo.

Planejamento técnico equivocado acelerou a saída no São Paulo

A situação do profissional piorou consideravelmente após as recentes decisões tomadas para o comando técnico da equipe paulista. Internamente, conselheiros apontaram Rui Costa como o principal articulador da demissão de Hernán Crespo e da contratação de Roger Machado. Todavia, a escolha do novo treinador não surtiu o efeito esperado pela diretoria e gerou resultados bastante negativos dentro de campo.

Roger Machado acabou demitido do São Paulo após comandar a equipe em apenas 17 partidas oficiais, acumulando também uma eliminação precoce na Copa do Brasil. Esse desempenho abaixo das expectativas aumentou as cobranças sobre o trabalho do executivo. Por esse motivo, o clube divulgou uma nota sucinta na tarde de hoje agradecendo aos anos de dedicação do profissional, que estava na instituição desde a temporada de 2021.

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Rafinha assume comando provisório no São Paulo

Apesar da reformulação no setor diretivo, o gerente esportivo Rafinha segue prestigiado e não corre riscos de demissão no São Paulo. O ex-jogador assumiu o cargo administrativo em janeiro deste ano e centralizará as decisões do futebol de forma provisória. Ele atuará como a principal referência do departamento até que o presidente Harry Massis defina um substituto definitivo para a vaga.

A alta cúpula do São Paulo trabalha agora na busca por um perfil de liderança que se integre perfeitamente ao planejamento atual da comissão técnica. A diretoria estipulou que o novo contratado precisará trabalhar em total alinhamento com o técnico Dorival Júnior para dar sequência à temporada. Por fim, os dirigentes pretendem anunciar o novo nome antes da abertura da próxima janela de transferências do futebol brasileiro.

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