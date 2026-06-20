Ancelotti celebra vitória do Brasil em suas redes sociais: ”Vamos juntos”

A vitória por 3 a 0 sobre o Haiti, na última sexta-feira (19/6), rendeu uma mensagem de confiança de Carlo Ancelotti aos torcedores brasileiros. Em publicação nas redes sociais, o treinador comemorou os primeiros três pontos conquistados pela Seleção na Copa do Mundo de 2026 e destacou a dedicação do elenco.
“Felizes pela primeira vitória, pelo trabalho e comprometimento da equipe. Obrigado a todos que estiveram ao nosso lado. Vamos juntos em busca do nosso objetivo”, escreveu o técnico.
O discurso otimista acompanha a postura adotada por Ancelotti desde a estreia no Mundial. Mesmo após o empate por 1 a 1 com Marrocos, o italiano evitou críticas contundentes e reforçou a confiança na evolução da equipe ao longo da competição.
Diante do Haiti, o Brasil apresentou um desempenho mais consistente, com maior controle das ações e eficiência ofensiva. Depois da partida, Ancelotti elogiou a atuação da equipe, mas preferiu manter a cautela ao falar sobre a sequência do torneio e evitou projetar a Seleção na fase eliminatória.
Com a vitória, o Brasil assumiu a liderança do Grupo C, empatado em pontos com Marrocos, mas em vantagem no saldo de gols. A definição da primeira colocação acontecerá na última rodada, quando os brasileiros enfrentam a Escócia, enquanto os marroquinos encaram o Haiti.
Os quatro pontos conquistados até aqui deixam a classificação para a próxima fase muito bem encaminhada. Ainda assim, terminar na liderança da chave é visto como importante pela comissão técnica, já que o posicionamento no grupo influencia o caminho no mata-mata.
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