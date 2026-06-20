Santos perde para o Bahia, no CT Rei Pelé e freia empolgação no Brasileiro Sub-20

O Bahia venceu o Santos por 2 a 0 na tarde deste sábado (20/6), no CT Rei Pelé, pela rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Em um jogo equilibrado e com chances para os dois lados, a equipe baiana foi mais eficiente na reta final da partida e garantiu os três pontos com gols de Dell e Carioca.
O confronto colocou frente a frente duas equipes que vinham de resultados distintos na rodada anterior. O Santos havia derrotado o América-MG por 3 a 1, fora de casa,. Já o Bahia empatou em 1 a 1 com o Vasco, em Salvador.
Primeiro tempo tem intensidade e boas defesas
O Santos começou melhor e quase abriu o placar logo aos 30 segundos. João Grando finalizou, mas Yuri apareceu para salvar o Bahia. O goleiro voltou a trabalhar pouco depois ao impedir uma boa oportunidade de Nadson, enquanto a defesa tricolor afastou outra tentativa perigosa do ataque santista.
A pressão dos donos da casa continuou nos minutos iniciais. Aos quatro minutos, Rafael Gonzaga também parou em Yuri. O Bahia respondeu em seguida e criou duas boas chances, exigindo intervenções importantes do goleiro Iury.
Com o passar do tempo, o ritmo diminuiu. O Santos voltou a assustar aos 27 minutos, em nova tentativa de Nadson. Já aos 37, o Bahia quase marcou com Caio Suassuna, mas Pedro salvou em cima da linha. Nos acréscimos, Vinicius Fabri acertou a trave, deixando o placar zerado ao fim da primeira etapa.
Bahia cresce no fim e define a vitória
Na volta do intervalo, o Santos retomou a iniciativa e levou perigo logo no primeiro lance. Aos 13 minutos, Pepê Firmino ficou perto de marcar, enquanto Fredi evitou o gol santista em cima da linha aos 18, após finalização de Nadson.
A equipe baiana passou a equilibrar as ações aos poucos e aproveitou a queda de intensidade do adversário. Quando o empate parecia encaminhado, Dell apareceu aos 41 minutos para acertar um belo chute cruzado e abrir o placar.
O Santos tentou reagir nos minutos finais, avançou em busca do empate e deixou espaços. Já nos acréscimos, o Bahia teve um pênalti a seu favor. Carioca converteu a cobrança aos 48 minutos e confirmou a vitória por 2 a 0 no CT Rei Pelé.
As duas equipes voltam a campo na próxima terça-feira (23/6), às 15h. O Santos enfrenta o Vitória, no CT Manoel Barradas, em Salvador, enquanto o Bahia visita o Grêmio no Estádio Airton Ferreira da Silva, em Eldorado do Sul.
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