Raphinha tem lesão muscular confirmada e vira desfalque da Seleção na Copa

A vitória por 3 a 0 sobre o Haiti, na última sexta-feira (19/6), trouxe uma preocupação para a seleção brasileira. Neste sábado (20/6), exames de imagem confirmaram uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita de Raphinha, que precisou ser substituído ainda no primeiro tempo da partida válida pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo.

Em comunicado, a Seleção informou que o atacante iniciará imediatamente um processo de recuperação.

“O atleta Raphinha passou, neste sábado, por exame de imagem que confirmou lesão muscular na região posterior da coxa direita. O jogador seguirá um protocolo de tratamento intensivo, acompanhado pela equipe médica da Seleção Brasileira, visando sua recuperação e retorno às atividades no menor tempo possível.”

Titular da equipe comandada por Carlo Ancelotti, Raphinha sentiu o problema poucos minutos depois de o Brasil abrir 2 a 0 no placar. Antes de cair no gramado, o camisa 11 levou a mão à parte posterior da coxa direita e pediu atendimento médico.

Sem condições de continuar na partida, acabou substituído por Rayan ainda na etapa inicial. Aliás, o jovem atacante entrou em campo e passou a integrar o grupo dos jogadores mais jovens a atuar pelo Brasil em uma Copa do Mundo.

Assim, a confirmação da lesão aumenta a preocupação da comissão técnica às vésperas do confronto decisivo contra a Escócia, marcado para quarta-feira (24), em Miami. Ainda não há prazo oficial para o retorno de Raphinha. Contudo, ele vinha sendo peça importante no esquema de Ancelotti e participou diretamente de gols nas duas primeiras partidas do Brasil no Mundial.

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