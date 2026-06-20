Ryan Roberto se despede do Flamengo e embarca para a Ucrânia

O atacante Ryan Roberto utilizou as redes sociais neste sábado para oficializar sua saída do Flamengo. Negociado com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, o jovem de 18 anos publicou uma mensagem emocionante de despedida direcionada aos torcedores. O atleta viajou para o continente europeu na última quinta-feira com o objetivo de realizar exames médicos e assinar o vínculo definitivo com a nova equipe.

Em seu texto de despedida, o jogador enfatizou o crescimento pessoal e profissional que obteve durante o período em que defendeu o Flamengo. Ele relembrou a chegada ao Rio de Janeiro com apenas 15 anos e agradeceu a oportunidade de realizar o sonho de estrear no elenco profissional. Além disso, o jovem destacou que o desempenho no clube carioca viabilizou suas convocações para as seleções brasileiras de base.

Negociação milionária envolve metas e futuro do Flamengo

A diretoria rubro-negra acertou os detalhes da transferência após semanas de intensas negociações com a cúpula do clube ucraniano. O Shakhtar Donetsk pagará um valor fixo de 9,5 milhões de euros (cerca de R$ 56,31 milhões na cotação atual). O contrato prevê ainda mais 500 mil euros (R$ 2,96 milhões) em bônus caso o atleta atinja metas consideradas simples pelas partes. Dessa forma, o montante total da transação financeira pode alcançar a marca de 10 milhões de euros.

A venda ocorreu em um momento estratégico para o departamento de futebol do Flamengo. Ryan Roberto possuía vínculo vigente até março de 2027, contudo, ele já havia recusado as propostas de renovação contratual. Como o atacante poderia assinar um pré-contrato gratuito com qualquer outra equipe a partir de outubro, a diretoria buscou a venda imediata. O Rubro-Negro também assegurou a manutenção de 10% dos direitos econômicos do atleta visando lucros em futuras transferências na Europa.

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Trajetória da joia desde os projetos sociais até o profissional

A história de Ryan Roberto no esporte começou de forma humilde em um projeto social chamado “Paulistinha”, situado no bairro de Itaim Paulista, em São Paulo. Criado na comunidade da Água Vermelha, o jovem enfrentou diversas dificuldades financeiras na infância, mas contou com o suporte familiar para persistir na carreira. O talento precoce chamou a atenção dos observadores do Athletico, clube que o integrou às categorias de base quando ele tinha somente 10 anos de idade.

Após passar três temporadas no futebol paranaense, a promessa acertou sua transferência para as categorias de base do Flamengo em 2023. No início desta atual temporada, o atleta finalmente estreou na equipe principal durante duas partidas das rodadas iniciais do Campeonato Carioca. Naquela ocasião, a comissão técnica utilizou majoritariamente o elenco sub-20 para poupar os titulares. Por fim, o bom desempenho nesses confrontos e o destaque na base consolidaram o interesse europeu e selaram o destino do promissor atacante no futebol internacional.

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