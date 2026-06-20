Fluminense empata com Athletico e dá adeus ao Brasileirão Sub-20

O Fluminense não tem mais chances de se classificar para a próxima fase do Campeonato Brasileiro Sub-20. Neste sábado (20/6), os Moleques de Xerém por 0 a 0 com o Athletico, no Estádio Marcelo Vieira, pela 18ª rodada da competição da categoria.

Com o resultado, o Fluminense agora soma 19 pontos, na 13ª colocação. A equipe carioca está a sete pontos do próprio Athletico, que está na oitava posição, com 26 pontos. Do outro lado, o Furacão tenta se manter entre os oito colocados para avançar na competição.

O Fluminense tentou pressionar constantemente a defesa rival em ambos os tempos. Com lances de perigo criados por jogadores como Vagno, Keven Samuel e Wesley Natã, os oleques de Xerém mantiveram a intensidade na busca pelo gol, mas não conseguiram converter o volume de jogo em bola na rede.

Por fim, a equipe comandada pelo técnico Felipe Canavan volta a campo na próxima quinta-feira (25/06), quando enfrenta o Palmeiras, às 15h, novamente em Xerém, pela 18ª e penúltima rodada. Esta sem qualquer objetivo. No mesmo dia e horário, o Athletico, portanto, encara o Vitória, no CT do Caju.

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