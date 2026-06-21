Corinthians vence o Cruzeiro e sobe na tabela do Brasileiro Sub-20

O Corinthians venceu o Cruzeiro por 2 a 1 neste sábado (20), na Toca da Raposa I, em Belo Horizonte. A partida valeu pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20.

O time paulista abriu o placar aos 22 minutos do primeiro tempo. Bahia recebeu pela esquerda e acertou um belo chute no ângulo. Assim, o Corinthians assumiu a vantagem no marcador. Depois, aos 36 minutos, a equipe visitante ampliou a diferença. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Yago Melo. Então, o defensor finalizou para marcar o segundo gol.

O Cruzeiro buscou reação na etapa final. Aos 32 minutos, Nicolas Pontes cruzou pela direita. Em seguida, Ruan Índio venceu a marcação pelo alto e cabeceou para as redes. A equipe mineira tentou pressionar nos minutos finais. No entanto, o Corinthians manteve o controle defensivo e garantiu o resultado.

Além disso, o Cruzeiro não contou com Murilo Rhikman e Rayan Lelis. Ambos cumpriram suspensão e ficaram fora da partida. Por outro lado, Pablo Neri voltou ao time titular. Com a vitória, o Corinthians chegou aos 28 pontos e subiu para a sexta posição. Já o Cruzeiro também soma 28 pontos e está em quinto. Entretanto, a equipe mineira permanece à frente pelo saldo de gols: 10 a 7.

Próximos jogos

O Sub-20 é disputado por 20 times, que se enfrentam em turno único. Os oito melhores, aliás, avançam de fase. Agora, o Cruzeiro enfrenta o América-MG na próxima rodada. O clássico acontece na terça-feira (23), às 15h. Enquanto isso, o Corinthians recebe o Flamengo na quinta-feira (25), às 16h. O confronto será realizado no Parque São Jorge, em São Paulo.

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