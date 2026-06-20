Fluminense encaminha venda de Agner para o Sharjah FC

O Fluminense encaminhou a saída de mais um atleta das suas categorias de base durante o período de pausa para a Copa do Mundo de 2026. O meio-campista Agner, de 21 anos, tem transferência praticamente acertada para defender as cores do Sharjah FC, equipe dos Emirados Árabes Unidos. Os moldes da negociação apontam para uma venda em definitivo, contudo, a diretoria tricolor assegurou a manutenção de um percentual dos direitos econômicos visando lucros em uma transferência futura.

A saída do jovem jogador não representa um movimento isolado no departamento de futebol da equipe carioca nesta janela internacional de transferências. Recentemente, a alta cúpula tricolor também concretizou a venda do atacante Kelwin para o SJK, da Finlândia. Dessa maneira, a diretoria aproveita o período sem jogos oficiais para realizar uma reformulação no elenco e arrecadar recursos financeiros com atletas formados em Xerém.

Fluminense utilizou o atleta no início do Campeonato Carioca

Agner recebeu oportunidades no elenco principal logo nos primeiros meses da atual temporada nacional. Agner participou de duas partidas oficiais e contribuiu com uma assistência para gol durante a disputa das rodadas iniciais do Campeonato Carioca. Naquele momento, a comissão técnica do Fluminense optou por escalar uma formação alternativa, composta majoritariamente por jovens promessas da base e jogadores reservas pouco aproveitados.

Posteriormente, o atleta perdeu espaço nas convocações diárias e passou a treinar aguardando propostas do mercado exterior. A comissão técnica avaliou que a transferência seria benéfica para dar minutagem e experiência internacional ao jovem. Igualmente, o estafe do jogador enxergou o futebol do Oriente Médio como uma excelente oportunidade financeira e profissional para a sequência da carreira.

Passagem anterior por empréstimo no futebol paulista

Antes de consolidar essa transferência para os Emirados Árabes Unidos, a promessa de Xerém viveu uma experiência por empréstimo no Palmeiras. O clube paulista integrou o meia às suas categorias de base para observar seu desempenho de perto. Todavia, os dirigentes do Palmeiras decidiram não exercer a cláusula de opção de compra estipulada em contrato, cujo valor fixado era de 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,5 milhões na cotação da época).

Por esse motivo, o jogador retornou ao Rio de Janeiro para cumprir seu vínculo com a equipe das Laranjeiras. Agora, os representantes dos dois clubes finalizam a troca de documentos burocráticos para anunciar oficialmente a transação. Por fim, o atleta deve embarcar nos próximos dias para realizar os exames médicos regulamentares e assinar o contrato de longa duração com o Sharjah FC.

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