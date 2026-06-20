São Paulo e Flamengo ficam no empate pelo Brasileirão Sub-20

São Paulo e Flamengo ficaram no empate em 1 a 1, neste sábado (20/6), no CFA Laudo Natel, em Cotia, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Nicolas marcou o gol dos donos da casa, enquanto Josmar deixou tudo igual para os visitantes.
A equipe são-paulina teve as melhores oportunidades na primeira etapa e abriu o placar logo aos 12 minutos. Nicolas converteu cobrança de pênalti e colocou o Tricolor em vantagem diante de sua torcida.
O São Paulo seguiu superior e quase ampliou aos 38 minutos. Após boa troca de passes, Tetê finalizou com perigo, mas parou em defesa do goleiro rubro-negro. Do outro lado, João Nazari também apareceu bem antes do intervalo e fez duas intervenções importantes para manter a vantagem parcial.
Na volta do intervalo, o Flamengo conseguiu equilibrar as ações e chegou ao empate aos 20 minutos. Após bate rebate na área, a bola subiu, Josmar domino no peito e acertou um belo chute, no cantinho, para deixar tudo igual.
Contudo, quando os cariocas começaram a gostar da partida e se aproximarem da virada, ficaram com um jogador a menos após a expulsão do zagueiro Weverson, que recebeu o segundo cartão amarelo. Com superioridade numérica, o São Paulo pressionou em busca do segundo gol, criou volume ofensivo, mas não conseguiu transformar as chances em vantagem no placar.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.