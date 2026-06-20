Técnico da Holanda vê Brasil e Marrocos no mesmo nível e evita preferência na Copa

O técnico da Holanda, Ronald Koeman, afirmou que Brasil e Marrocos estão no mesmo nível técnico e evitou demonstrar preferência por qualquer uma das seleções como possível adversária na próxima fase da Copa do Mundo.

Em entrevista coletiva após a goleada por 5 a 1 da Holanda diante da Suécia, o treinador destacou o equilíbrio entre as equipes. Além disso, reforçou que a prioridade da Holanda é a própria campanha no Grupo F.

“Não prefiro nada (Brasil ou Marrocos). Acho que os dois são times fortes. Empataram. Marrocos jogou muito bem no primeiro tempo, Brasil foi bem no segundo. Nenhum é mais forte que o outro. Temos que focar em nós mesmo. Temos que ganhar o próximo jogo e ser primeiros no nosso grupo. Veremos o que acontece e quem será nosso oponente”,disse em entrevista coletiva.

Contudo, a definição dos cruzamentos do mata-mata depende da última rodada da fase de grupos. Afinal, os líderes de cada chave enfrentam os segundos colocados dos outros grupos, o que pode colocar frente a frente Holanda, Brasil ou Marrocos já na próxima fase.

Com a vitória por 5 a 1 sobre a Suécia, neste sábado (20/6), em Houston, a Holanda assumiu a liderança do Grupo F. O resultado, aliás, foi acompanhado por membros da família real holandesa, que estiveram no estádio.

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