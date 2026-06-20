Nova Zelândia x Egito: onde assistir, escalações e arbitragem

Nova Zelândia e Egito se enfrentam neste domingo (21), às 22h (de Brasília), no BC Place, em Vancouver, no Canadá, pela segunda rodada do Grupo G da Copa do Mundo. Depois dos empates na estreia, as duas seleções entram em campo em busca da primeira vitória de suas histórias no torneio masculino e, além disso, tentam ganhar vantagem em uma chave completamente equilibrada.

O cenário aumenta o peso do confronto. A Nova Zelândia empatou por 2 a 2 com o Irã, enquanto o Egito ficou no 1 a 1 com a Bélgica. Portanto, todos os integrantes do Grupo G começaram a segunda rodada com um ponto. Assim, quem vencer em Vancouver pode chegar à última rodada em condição favorável para brigar por vaga no mata-mata.

A partida também reúne duas equipes que deixaram escapar vitórias na estreia. A Nova Zelândia ficou duas vezes à frente do Irã, mas sofreu o empate no segundo tempo. Já o Egito abriu o placar contra a Bélgica, controlou bons momentos do jogo e, no entanto, viu os belgas empatarem na etapa final. Por isso, o duelo carrega clima de oportunidade e cobrança para os dois lados.

Onde assistir

Nova Zelândia x Egito terá transmissão de TV Globo, Sportv, Globoplay e CazéTV.

Como chega a Nova Zelândia

A Nova Zelândia chega animada pela atuação contra o Irã, ainda que o empate tenha deixado frustração. A equipe de Darren Bazeley mostrou competitividade, intensidade e capacidade de atacar em transições rápidas. Além disso, Elijah Just marcou duas vezes e se tornou o principal destaque ofensivo dos All Whites na estreia.

Chris Wood também teve papel importante, mesmo sem marcar. O atacante do Nottingham Forest participou diretamente dos dois gols contra o Irã, com duas assistências, e segue como principal referência técnica e física da equipe. Portanto, o Egito terá de lidar com um rival que usa bem bolas longas, disputas aéreas e aproximações pelos lados.

O técnico Darren Bazeley não deve ter novos problemas físicos para a partida. A baixa confirmada é Matthew Garbett, cortado da Copa por lesão muscular e substituído por Logan Rogerson. Dessa forma, a tendência é que a Nova Zelândia mantenha boa parte da base que começou contra o Irã.

A equipe ainda busca sua primeira vitória em Copas. Em 2010, ficou invicta, mas empatou os três jogos da fase de grupos. Agora, portanto, tenta transformar competitividade em resultado. Uma vitória sobre o Egito colocaria o país em posição inédita na briga por classificação.

Como chega o Egito

O Egito também carrega sensação de chance perdida. A seleção de Hossam Hassan saiu na frente contra a Bélgica, com gol de Emam Ashour após assistência de Mohamed Salah, mas não conseguiu ampliar e acabou cedendo o empate. Ainda assim, o desempenho reforçou a ideia de que os egípcios podem competir por vaga no grupo.

Salah segue como principal nome da equipe, mas o plano do treinador tenta reduzir a dependência direta do camisa 10. Contra a Bélgica, o atacante participou mais da criação e abriu espaço para companheiros como Ashour, Mostafa Ziko e Omar Marmoush. Além disso, Trezeguet aparece como opção relevante no banco.

O Egito não teve novos problemas físicos depois da estreia. Assim, Hossam Hassan deve manter estrutura semelhante, com Salah pela direita, Ashour centralizado e Marmoush como referência mais avançada. A equipe também tenta aproveitar a boa organização defensiva mostrada nas Eliminatórias, quando sofreu apenas dois gols em dez partidas.

Assim como a Nova Zelândia, o Egito ainda procura a primeira vitória em Copas. A seleção africana já disputou o torneio em 1934, 1990 e 2018, mas nunca venceu. Portanto, o jogo em Vancouver vale mais do que três pontos. Também pode encerrar uma espera histórica para os Faraós.

NOVA ZELÂNDIA x EGITO

Copa do Mundo — 2ª rodada do Grupo G

Data-Hora: 21/6/2026, às 22h (de Brasília)

Local: BC Place, em Vancouver, Canadá

NOVA ZELÂNDIA: Crocombe; Payne, Surman, Boxall e Cacace; Bell e Stamenic; McCowatt, Singh e Just; Wood. Técnico: Darren Bazeley

EGITO: Shobeir; Hany, Ibrahim, Fathy e Fatouh; Attia e Lasheen; Salah, Ashour e Ziko; Marmoush. Técnico: Hossam Hassan

Árbitro: Omar Al Ali (EAU)

Assistentes: Mohamed Al-Hammadi (EAU) e Taleb Al-Marri (CAT)

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