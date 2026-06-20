Brasil x Haiti impulsiona audiência e rende recordes na TV e no digital

A vitória da seleção brasileira por 3 a 0 sobre o Haiti, nesta sexta-feira (19/6), pela segunda rodada da Copa do Mundo, também teve impacto direto na audiência em diferentes plataformas de transmissão. O jogo mobilizou grande público na TV aberta e no streaming, com números expressivos para Globo, SBT e CazéTV.

Na televisão aberta, a transmissão liderada pela Globo registrou forte participação do público. O confronto alcançou cerca de 19,5% dos televisores ligados na Grande São Paulo durante o jogo, consolidando a emissora na liderança do horário.

A Globo beirou os 40 pontos de audiência no Rio de Janeiro e 32 em São Paulo. Cada ponto equivale a 199 mil telespectadores.

Já no ambiente digital, a CazéTV teve desempenho recorde. O canal atingiu aproximadamente 16 milhões de dispositivos conectados simultaneamente durante a partida. O número, aliás, bateu o recorde de internet da própria emissora, quando 12,1 milhões de pessoas acompanharam a estreia da Canarinho online. Além disso, a soma de plataformas digitais também registrou desempenho relevante, com cerca de 12,8 pontos de audiência no período do jogo.

SBT tem melhor audiência em um jogo do Brasil

Por fim, o SBT emplacou o seu melhor desempenho de audiência do torneio até o momento. Durante o jogo, a emissora teve média de 11,66 pontos na Grande São Paulo, índice que representa a maior audiência da emissora desde 31 de outubro de 2024. Em seu melhor momento, o jogo conquistou um pico de 13 pontos.

No Painel Nacional de Televisão, que leva em consideração os índices aferidos nas 15 maiores metrópoles do país, o SBT conquistou 9,61 pontos de média com Brasil x Haiti. Assim, ampliou sua audiência em 6% no comparativo com o primeiro jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo.

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