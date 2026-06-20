Vitória vence o Botafogo e encerra jejum no Brasileiro Sub-20

O Vitória derrotou o Botafogo por 2 a 0 neste sábado (20), no CT Manoel Pontes Tanajura, em Salvador. A partida valeu pela 17ª rodada e antepenúltima rodada do do Campeonato Brasileiro Sub-20. Os gols da partida foram marcados já na etapa final por Hiago e pelo argentino Alejandro Almaraz.
Com o resultado, o Vitória chegou aos 20 pontos e subiu para a 12ª colocação. Além disso, a equipe encerrou uma sequência de cinco partidas sem vencer na competição. Por outro lado, o Botafogo permaneceu com 30 pontos. Entretanto, a equipe carioca caiu para a quarta posição após o encerramento da rodada, com 30 pontos.
A derrota também interrompeu uma série de sete jogos de invencibilidade do clube alvinegro. Mesmo assim, o time segue próximo da classificação para as quartas de final. Afinal, os oito primeiros avançam. Faltando duas rodadas para o fim da primeira fase, o Vitória continua na disputa por uma vaga no mata-mata. Atualmente, a equipe está a seis pontos do Athletico-PR, que abre a zona de classificação.
Próximos compromissos
As equipes fizeram um primeiro tempo equilibrado e criaram poucas oportunidades. No entanto, o placar permaneceu zerado até o intervalo. Após o retorno dos vestiários, o Vitória aumentou a intensidade ofensiva. Assim, a equipe encontrou espaços e passou a controlar as ações. Hiago abriu o placar na etapa final e colocou os donos da casa em vantagem. Depois, o argentino Alejandro Almaraz ampliou o marcador e consolidou a vitória.
Agora, o Vitória enfrenta o Santos na terça-feira (23), às 15h. O confronto acontecerá novamente no CT Manoel Pontes Tanajura. Enquanto isso, o Botafogo visita o Red Bull Bragantino na quinta-feira (25), às 15h, pela 18ª rodada do torneio.
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