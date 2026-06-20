Palmeiras goleia o América-MG e segue líder do Sub-20

O time Sub-20 do Palmeiras não tomou conhecimento do adversário e venceu o América-MG por 7 a 1 neste sábado (20), na Arena Crefisa Barueri, pela 17ª rodada da fase inicial do Campeonato Brasileiro Sub-20. Dessa forma, os gols da partida foram marcados por Felipe Teresa (duas vezes), Kidani, Victor Gabriel (três vezes) e Fabiano.

Com o resultado, a equipe chegou a 41 pontos e abriu seis de vantagem sobre o segundo colocado, o Vasco. O Verdão, vale lembrar, já havia garantido vaga nas quartas de final desde o fim da 15ª rodada. Em 17 partidas, o Palmeiras soma 12 vitórias e cinco empates. Aliás, é o único invicto da competição. Além disso, marcou 50 gols e sofreu 20. O atacante Felipe Teresa lidera a artilharia da equipe na competição, com 12 gols. Assim, luta para avançar em primeiro lugar. Um empate assegura.

No jogo contra o América-MG, o Palmeiras abriu o placar aos três minutos com Felipe Teresa. O América empatou na sequência com Wellington. Aos 14 minutos, Felipe Teresa marcou novamente após assistência de Kidani. Aos 35, Kidani ampliou em jogada individual. Aos 44, Victor Gabriel fez o terceiro da equipe com finalização por cobertura.

Já no segundo tempo, por sua vez, Victor Gabriel marcou mais duas vezes. Aos sete minutos, ele aproveitou passe de João Gabriel. Já aos 22, completou de cabeça após cruzamento de André Lucas. Nos acréscimos, Fabiano fechou o placar após jogada de João Paulo pela direita.

Próximos compromissos

Assim, na próxima rodada, a equipe comandada por Allan Barcellos enfrenta o Fluminense na quinta-feira (25), às 15h, no Estádio Marcelo Vieira, em Duque de Caxias (RJ).

Paralelamente ao Brasileiro Sub-20, o time disputa o Campeonato Paulista da categoria. Na última rodada, venceu o Audax por 2 a 0. Inclusive, o próximo compromisso será contra o Guarani, no sábado (27), às 10h, na Academia de Futebol 2, em Guarulhos.

Aliás, a equipe sub-20 do Palmeiras também disputa a fase final de preparação dentro do calendário da categoria e mantém sequência de jogos nas duas competições.

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