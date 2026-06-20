Com emoção e emboscada, Málaga vence Almería fora de casa e garante vaga na LaLiga

Foi com emoção e tensão que o Málaga conquistou o acesso para a primeira divisão do futebol espanhol ao vencer o Almería por 2 a 1 neste sábado (20), no Estádio de los Juegos Mediterráneos. Os gols foram de Chupete e Larrubia para os visitantes, enquanto o brasileiro Leo Baptistão descontou para os donos da casa. A saber, as equipes empataram sem gols no confronto de ida, realizado no estádio La Rosaleda. Assim sendo, o time visitante precisava de uma vitória simples no segundo jogo para carimbar a sua promoção. Mesmo enfrentando um ambiente completamente hostil e superando o desgaste físico, o elenco segurou a vantagem nos acréscimos para comemorar o objetivo alcançado.

Desse modo, o Málaga se junta ao lado do Racing Santander e Deportivo La Coruña, campeão e vice da segunda divisão espanhola, respectivamente. Os três jogam a LaLiga 2026/2027. Por outro lado, jogam a LaLiga 2 o Mallorca, o Girona e o Real Oviedo, que caíram da primeira divisão.

Ataque ao ônibus e clima de alta tensão antes do apito inicial

O clima de rivalidade excedeu os limites esportivos antes mesmo de a bola rolar em Almería. Torcedores da equipe mandante apedrejaram o ônibus que transportava a delegação do Málaga na chegada ao estádio. Por conta do ataque, os atletas precisaram ficar trancados dentro do veículo por cerca de 51 minutos para garantir a integridade física. Devido ao incidente e ao forte abalo emocional dos profissionais, a organização adiou o início da partida em meia hora, alterando o apito inicial para as 20h30, horário na Espanha, 16h30 no Brasil.

Quando o duelo finalmente começou, os dois times demonstraram bastante nervosismo em campo. O Almería tentou impor o ritmo nos minutos iniciais, entretanto, o Málaga assustou primeiro com Chupete, que finalizou para fora em condição clara de gol. A resposta dos donos da casa veio com Miguel de la Fuente, mas o goleiro Alfonso Herrero praticou boa defesa. Dessa forma, os rivais foram para o intervalo com o placar zerado.

Los aficionados del @U_D_Almeria destrozan el autobús del @MalagaCF pic.twitter.com/IujsfS9dxg — malagahoydxt (@malagahoydxt) June 20, 2026

Segundo tempo movimentado decreta o acesso do Málaga

A partida ganhou contornos dramáticos na etapa complementar da decisão. O atacante Chupete abriu o placar para o Málaga aos 65 minutos, aproveitando jogada de velocidade. Apenas seis minutos depois, Larrubia acertou um belo chute no ângulo do goleiro Andrés Fernández para ampliar a vantagem visitante. O Almería reagiu rapidamente e diminuiu o prejuízo aos 76 minutos com Leo Baptistão, inflamando os torcedores locais.

Os minutos finais ganharam contornos de batalha com cartões e expulsões consecutivas. O Almería perdeu Thalys por cartão vermelho direto após agressão em Montero, enquanto Ochoa recebeu o segundo amarelo e deixou o Málaga com um jogador a menos. A arbitragem assinalou dez minutos de acréscimo devido ao grande número de paralisações e atendimentos médicos.

Por fim, o Almería pressionou através de cruzamentos na área, mas o goleiro Alfonso Herrero garantiu o resultado positivo e a festa do Málaga.

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