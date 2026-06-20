Undav entra e comanda a virada que classifica a Alemanha

Alemanha venceu, de virada, a Costa do Marfim, por 2 a 1, neste sábado, 20/6, pelo Grupo E da Copa do Mundo. O jogo em Toronto. Foi uma virada épica e com a assinatura de um reserva, Undav. O atacante do Stuttgart entrou aos 15 minutos do segundo tempo, quando a equipe perdia por 1 a 0, gol de Kessié. Seis minutos depois, o artilheiro empatou o jogo. Enfim, nos acréscimos, aos 49, marcou mais uma vez. Undav tem estrela. No 7 a 1 sobre Curaçao, entrou, fez um gol e deu duas assistências. Agora, além dos dois gols sobre a Costa do Marfim, voltou a ser decisivo para a Alemanha.
Foi uma vitória dramática não apenas pela forma como ocorreu, mas pelo fato de a Costa do Marfim ter muitas chances para vencer o jogo. Adingra perdeu um gol feito aos 45 minutos da etapa final, por exemplo. Com esta vitória, a Alemanha chegou aos seis pontos e já está classificada para a segunda fase da Copa do Mundo. Costa do Marfim vem em segundo, com três pontos. O grupo se completa com Equador e Curaçao, que estão com zero e ainda vão jogar neste sábado.
Na terceira e última rodada do Grupo E, no dia 25, a Alemanha enfrenta o Equador no MetLife, em Nova York/Nova Jersey, e a Costa do Marfim pega Curaçao, em Boston.
Como foi
Alemanha começou com maior imposição ofensiva. Quase marcou numa cabeçada de Havertz aos oito minutos, quando Yahia Fofana fez grande defesa. E, aos 21, anulou a rede numa cabeçada de Pavlovic após cruzamento de Kimmich, mas o tento foi invalidado por falta no goleiro.
Costa do Marfim não conseguiu fazer o jogo fluir em razão de seu principal jogador, Diomandé, errar quando teve a bola no drible. Mas quando Diomandé acertou a primeira, saiu o gol. Foi aos 29 minutos. A fera pegou pela esquerda, foi ao fundo e cruzou. Diallo foi bloqueado por Brown, mas a bola ficou com Kessié. Costa do Marfim 1 a 0.
A Alemanha buscou o empate e alugou o intermediário de ataque. Teve um gol anulado de Havertz, aos 39. Mas os marfinenses seguraram a vantagem até o intervalo.
No segundo tempo, a Costa do Marfim começou muito bem, conseguindo assustar o goleiro alemão, como num chute de Diallo. Mas a Alemanha começou a dominar quando o técnico Julian Nagelsmann fez três alterações, tirando Pavlovic, Sané e Musiala. Entraram Leweling, Amiri e Undav. E estes dois últimos protagonizaram, aos 22 minutos, o gol de empate. O cruzamento de Amiri encontrou Undav na área e o artilheiro do Stuttgart chutou para fazer seu primeiro gol na Copa, deixando o placar em 1 a 1.
O jogo ficou em aberto, principalmente nos minutos finais. Aos 42, a Dinamarca perdeu um gol feito ao demorar para chutar na cara de Neuer, após passe de Pepe. No contra-ataque seguinte, Brown chutou para grande defesa de Yahia Fofana. Um loucura. Mas aí,aos 49,Undave recebeu passe primoroso de Nmecha e chutou para virar o jogo. Alemanha 2 a 1. Classificada.
ALEMANHA 2X1 COSTA DO MARFIM
Copa do Mundo – Grupo E – 2ª rodada
Data: 20/6/2026
Local: Toronto Stadium, Toronto (CAN)
Público: 43.036
Gols: Kessié,29’/1ºT (0-1);Undav,22’/2ºT (1-1); Undav, 49’/2ºT (2-1)
ALEMANHA: Neuer; Kimmich, Jonathan Tah, Schlotterbeck (Rüdiger, Intervalo) e Brown; Nmecha, Pavlovic (Amiri, 15’/2ºT), Sané(Leweling,15’/2ºT), Musiala (Undav, 15’/2ºT) e Florian Wirtz; Kai Havertz (Goretzka, 40’/2ºT). Técnico: Julian Nagelsmann.
COSTA DO MARFIM: Yahia Fofana; Kossounou, Singo (Guela Doué ,37’/2ºT), Agbadou e Konan; Kessié, Sangaré (Seko Fofana,30’/2ºT) e Oulai; Diomandé (Pepé, 39’/2ºT), Diallo (Adingra,30’/2ºT) e Bonny (Guessand, 30’/2ºT) Técnico: Emerse Fae.
Árbitro: Juan Gabriel Benítez (PAR)
Assistentes: Eduardo Cardozo (PAR) e Milciades Saldivar (PAR)
VAR: Antonio Garcia (URU)
Cartões Amarelos: –
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.