Com expulsão, Vasco tropeça em casa e perde para o Bragantino no Brasileirão Sub-20

O Vasco sofreu um revés em seus domínios na tarde deste sábado (20) ao ser derrotado pelo Red Bull Bragantino por 1 a 0, em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O confronto, realizado no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu (RJ), acabou decidido na etapa complementar com um gol de cabeça do zagueiro adversário Breno Moraes. Apesar do tropeço diante do público, os Meninos da Colina conseguiram se sustentar na vice-liderança isolada da tabela de classificação, somando 35 pontos conquistados na temporada.

O resultado negativo interrompeu o plano do Gigante da Colina de encurtar a distância para o líder Palmeiras. Assim sendo, o time de São Januário permanece estacionado com 11 vitórias e quatro derrotas ao longo da competição. Por outro lado, o Bragantino deu um salto importante na classificação ao atingir os 31 pontos na tabela de classificação, ultrapassando concorrentes diretos para assumir o terceiro lugar do Brasileirão da categoria.

Superioridade inicial e cartão vermelho crucial para o Vasco

De fato, o Vasco inciou o duelo demonstrando maior volume ofensivo e controlando completamente as ações de ataque nos minutos iniciais do primeiro tempo. A equipe comandada pelo técnico Matheus Curopos adiantou suas linhas de marcação e envolveu o adversário paulista com trocas rápidas de passes. A melhor resposta dos visitantes na etapa inicial ocorreu somente aos 17 minutos, quando o atacante Filipinho aproveitou uma sobra na entrada da área e chutou pelo lado de fora da rede vascaína.

No início da segunda etapa, o panorama do confronto no Rio de Janeiro se alterou profundamente em virtude de uma punição disciplinar severa. Aos 13 minutos, o Vasco teve um jogador expulso de campo pela arbitragem após uma infração dura. A desvantagem numérica imediata desestabilizou a organização tática da equipe cruzmaltina e permitiu que o Massa Bruta aumentasse consideravelmente a pressão no campo de ataque.

Gol sofrido e pressão final no Nivaldo Pereira

Aproveitando a superioridade de atletas no gramado, o clube de Bragança Paulista conseguiu abrir o placar aos 23 minutos da etapa final. Em uma cobrança de falta levantada na primeira trave pelo meio-campista Gabriel Lopes, o defensor Breno Moraes desviou de cabeça, a bola rebateu na zaga vascaína e sobrou para o próprio zagueiro completar para o fundo das redes. O lance frustrou os planos da comissão técnica vascaína, que tentava reajustar o sistema defensivo após o cartão vermelho.

Por outro lado, mesmo em desvantagem no placar e com um atleta a menos, os Garotos da Colina buscaram o ataque de forma desordenada nos instantes finais do jogo. A saber, o goleiro Phillipe Gabriel realizou intervenções importantes para evitar que a equipe sofresse o segundo gol em contragolpes armados pelo clube paulista, incluindo uma excelente defesa em finalização de Chrystian aos 37 minutos.

Por fim, a comissão técnica do Vasco foca agora na reabilitação do elenco para assegurar a classificação nas posições de topo antes do encerramento da primeira fase do torneio nacional.

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