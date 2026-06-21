Brasil espera ter Raphinha em eventual oitavas de final e intensifica recuperação

O cenário de preocupação que tomou conta da Seleção Brasileira no fim da noite de sexta-feira (19/6) deu lugar a um clima de otimismo na manhã deste sábado (20/6). Aos poucos, o departamento médico e a comissão técnica passaram a acreditar que Raphinha ainda pode voltar a atuar nesta Copa do Mundo.

O atacante sofreu uma lesão muscular na região posterior da coxa direita durante a partida contra o Haiti e passou por exames de imagem horas depois do jogo. O diagnóstico confirmou o problema, mas não apontou gravidade extrema. A partir disso, o jogador iniciou tratamento intensivo e segue integrado ao grupo.

A permanência nos Estados Unidos reforça a possibilidade de recuperação dentro do próprio torneio. Internamente, a CBF trabalha com um prazo inicial de cerca de duas semanas para o retorno aos gramados.

Assim,caso esse cenário se confirme, Raphinha desfalca o Brasil no duelo contra a Escócia, na próxima quarta-feira (24/6), em Miami, e também deve ficar fora do primeiro jogo do mata-mata. A expectativa é que ele reúna condições de atuar em uma eventual oitavas de final.

Uma nova avaliação acontecerá entre dez e 14 dias, período considerado decisivo para entender a resposta do atleta ao tratamento. Por ora, os sinais são vistos como positivos. O atacante acordou sem dores, o que animou o departamento médico, e o resultado do exame também trouxe alívio interno.

Esta já é a quinta lesão de Raphinha na mesma coxa direita desde setembro de 2025. Aliás, um histórico que acende alerta sobre a sequência de problemas físicos do atacante.

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