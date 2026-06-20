Pedro e Lino são premiados por desempenho no Flamengo em maio

Os atacantes Pedro e Samuel Lino, que estiveram na pré-lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026, foram os principais nomes do Flamengo em maio. Assim, tiveram desempenho reconhecido pela torcida. Afinal, ambos receberam premiações individuais em votação popular neste sábado (20), promovida pelo Fla.

Samuel Lino foi eleito o “Craque do Mês”. No período, ele atuou em oito partidas. Além disso, marcou dois gols e deu uma assistência. O atacante encerrou o mês em boa fase. Na vitória por 3 a 0 sobre o Coritiba, participou diretamente dos três gols. O confronto ocorreu pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro e antecedeu a pausa para a Copa do Mundo FIFA 2026.

Na temporada, Lino soma 32 jogos pelo Flamengo. Também registra seis gols e nove assistências. Formado nas categorias de base do clube, o jogador conquistou a Copinha de 2018. Posteriormente, deixou a equipe e retornou em julho de 2025, após passagem pelo Atlético de Madrid.

“Agradeço à Nação pelo prêmio de Jogador do Mês. Fico feliz de poder ter sido nomeado. Foi um mês importante, com a classificação na Libertadores em primeiro lugar geral, e também por termos terminado esse primeiro semestre com uma vitória importante sobre o Coritiba. Esse prêmio não é só para mim, é para o grupo. Nós somos todos os jogadores do mês, todos os meses”, afirmou Samuel Lino.

Pedro e a pintura do mês

Já o centroavante Pedro venceu a votação de “Gol do Mês”. O lance ocorreu na vitória por 1 a 0 sobre o Estudiantes, pela quinta rodada da de fase de grupos da Libertadores, no último dia 20 de maio. Aos 20 minutos do segundo tempo, o atacante marcou o gol da partida. O resultado garantiu os três pontos ao Flamengo. Postetriormente, o Fla garantiu o acesso ao mata-mata com a melhor campanha da fase de grupos.

O gol também teve impacto histórico. Pedro se tornou o primeiro jogador a marcar ao menos dois gols em sete edições consecutivas da Libertadores. Na temporada, o atacante disputou oito partidas em maio. Nesse período, marcou quatro gols e deu duas assistências.

Ao todo, soma 171 gols em 337 jogos pelo clube. O número o coloca como maior artilheiro do Flamengo no século XXI e sexto da história rubro-negra. Ele está no clube desde 2020, soma 14 títulos e completa 29 anos neste sábado (20). É um dos maiores ídolos do Fla.

“Muito feliz por receber esse prêmio. Foi um gol muito importante para consolidar nossa classificação como primeiro geral da Libertadores. Vamos juntos!”, destacou Pedro.

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