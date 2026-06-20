Alemanha volta ao mata-mata de uma Copa do Mundo após 12 anos

A Alemanha está classificada para o mata-mata da Copa do Mundo de 2026. A vaga veio neste sábado (20/6), com a vitória por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim, em Toronto, no Canadá. O resultado confirmou a equipe entre os classificados do Grupo E e encerrou um incômodo ciclo recente de eliminações precoces.

Com o triunfo, os alemães chegaram a seis pontos. Na estreia, já haviam mostrado força ao golear Curaçao por 7 a 1. Agora, a equipe só pode ser ultrapassada pelo Equador, que ainda tem dois jogos pela frente, sendo um confronto direto com a própria Alemanha.

A Costa do Marfim também chegou à competição com chances de classificação, após vencer na primeira rodada. No entanto, a derrota no duelo direto deixou a seleção em desvantagem e sem possibilidade de ultrapassar os alemães na tabela.

Assim, o novo avanço recoloca a Alemanha em uma fase decisiva da Copa após duas campanhas frustrantes. Afinal, em 2018, na Rússia, os alemães terminaram na última colocação do Grupo F. Já em 2022, no Catar, ficou em terceiro no Grupo E e novamente caiu ainda na fase inicial.

Agora no mata-mata, a Alemanha ainda busca confirmar a liderança da chave. Caso termine em primeiro lugar, enfrentará o terceiro colocado de um dos grupos A, B, C, D ou F. Se ficar em segundo, terá pela frente o segundo colocado do Grupo I.

A equipe volta a campo na próxima quinta-feira (25/6), às 17h (de Brasília), quando enfrenta o Equador, em Nova Jersey.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.