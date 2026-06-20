Geração turca entra na lista de vexames da primeira fase das Copas; veja

A fase de grupos da Copa do Mundo, historicamente, carrega alguns vexames e eliminações precoces que chamam a atenção. Na edição de 2026, a Turquia já entrou nesta lista indesejada antes mesmo do último jogo. Mesmo não sendo uma favorita ao título, tem uma geração talentosa e surgia com destaque no Grupo D. Mas a falta de pontaria tornou o sonho de repetir a campanha de 2002, quando foi semifinalista, um verdadeiro pesadelo.

Um dado implacável é o culpado pela queda turca. Afinal, na soma das duas últimas partidas, o time finalizou 62 vezes ao gol contra Austrália e Paraguai e não balançou as redes uma vez sequer. Fera do Real Madrid, Arda Guler e companhia até dominaram os rivais, mas tiveram péssima pontaria.

Outras seleções gigantes também passaram por frustração semelhantes. A França de 2002, aliás, também não marcou gols, mesmo com a honraria de atual campeã. Já Itália e Alemanha fracassaram duas vezes nesta século: 2010 e 2014 e 2018 e 2022, respectivamente.

Lista de vexames nas últimas Copas:

2026 – A Turquia voltou à Copa depois de 24 anos, não marcou gols contra Austrália e Paraguai e foi eliminada

2022 – Apenas um ponto nos dois primeiros jogos e a surpreendente desclassificação da poderosa Alemanha

2022 – A grande geração belga, semifinalista de 2018, cai após passar em branco nos segundo e terceiro jogos

2022 – Cercada de expectativa, a Dinamarca saiu sem vitórias, mesmo contra os frágeis Austrália e Tunísia

2018 – Atual campeã, Alemanha perde para o México e para a Coreia do Sul, é eliminada e espanta o mundo do futebol

2014 – A Itália até começou com vitória sobre a Inglaterra, mas perdeu para Costa Rica e Uruguai e voltou para casa

2014 – Os ingleses deram vexame na Copa em solo brasileiro, com só um ponto no empate sem gols com a Costa Rica

2014 – Mais uma atual campeã sem brilho – a Espanha levou de 5 da Holanda, perdeu por 2 a 0 para o Chile e deu adeus

2010 – Os italianos foram muito mal e caíram após empatar com Nova Zelândia e perder para a frágil Eslováquia

2002 – A França vinha do título mundial, mas não marcou gols na Copa da Coreia e do Japão e caiu na primeira fase

Camisa 10 da Turquia, Arda Guler falou sobre a eliminação em tom melancólico e fez uma promessa.

“Pedimos desculpas a todo o povo turco. Farei tudo o que estiver ao meu alcance durante toda a minha carreira com a seleção nacional para fazer com que todos esqueçam este torneio”, disse o meia-atacamte, de 21 anos.

Entre as outras principais apostas, Espanha e Portugal empataram na estreia e correm risco em seus grupos.

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