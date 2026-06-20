Tunísia x Japão, AO VIVO, com comentários e estatísticas a partir das 0h

Tunísia e Japão se enfrentam, às 1h (de Brasília) no Estádio BBVA, na cidade de Monterrey, no México, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo. Mas, desde 0h, a Voz do Esporte faz o esquenta da partida. Felipo Sousa estará no comando, com Henrique Neves comentários e Pedro Rigoni nas reportagens.

Durante o jogo, a Webradio fará os comentários e trará as estatísticas em tempo real, sem narração. Não perca nada de mais uma partida do Brasil com a Voz do Esporte (de Brasília).

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