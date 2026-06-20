Nagelsmann ganha dilema: Undav será titular ou não?

Após a vitória suada da Alemanha sobre a Costa do Marfim por 2 a 1, neste sábado, 20/6, pelo Grupo E da Copa do Mundo, a pergunta era uma só para o técnico Julian Nagelsmann: Undav, finalmente, será titular do ataque? A questão tem tudo a ver. O atacante do Stuttgart já vinha pedindo passagem nos treinos pré-Copa. Contra Curaçao, entrou no lugar de Musiala no segundo tempo. Deu duas assistências e fez um gol. Neste sábado, entrou aos 15 minutos da etapa final, Mais uma vez no lugar de Musiala, quando o time perdia por 1 a 0. Seis minutos depois, empatou o jogo. Aos 49 minutos, fez o gol da virada, que valeu o triunfo por 2 a 1 e a classificação antecipada à segunda fase. Ele é o artilheiro germânico neste Mundial.

“Bom, vou ter de pensar sobre isso. Mas hoje ele foi muito bem quando a gente precisou bastante dos nossos substitutos. Nosso primeiro gol foi realmente muito bonito. Nosso segundo ainda mais difícil. É o clássico que ele faz, né? Fica nas costas da zaga e depois volta pra posição legal. É um finalizador brutal. Mas todos estão de parabéns pela vitória.

Nagelsmann analisa a vitória da Alemanha

Sobre o jogo, Nagelsmann disse que estava muito feliz pela vitória e determinação da equipe. Mas diz que fisicamente o time ainda não está 100%.

“No segundo tempo a gente teve uma melhora progressiva. Fizemos dois gols, e todos que entraram mostraram também a força desse grupo. Além disso, a defesa também apareceu muito bem. Mas a gente talvez também tivesse que ter um pouquinho mais de forma física quando a ficamos atrás. Mas o que importa é que, no fim, vencemos.

Com seis pontos, a Alemanha está garantida na segunda fase e pode até confirmar o primeiro lugar caso o Equador não vença Curaçao no jogo a ser realizado neste domingo. Os equatorianos, aliás, são os próximos rivais, no dia 25.

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