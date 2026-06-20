Treinador da Costa do Marfim lamenta derrota mas ameniza: ”Perdemos com honra”

A Costa do Marfim foi superada pela Alemanha por 2 a 1 na noite deste sábado (20/6), no BMO Stadium, em Toronto, no Canadá, em duelo válido pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo. A equipe africana chegou a abrir o placar, mas acabou sofrendo a virada na etapa final, com o gol decisivo marcado por Undav aos 49 minutos.

O resultado deixou um gosto amargo para os marfinenses, que viram uma boa oportunidade de pontuar escapar nos minutos finais. Mesmo assim, o técnico Emerse Faé adotou um tom de equilíbrio após o apito final e destacou o desempenho da equipe.

“Foi uma partida de altíssimo nível, as duas equipes brigando pelo primeiro lugar. A gente fez o primeiro gol. Na segunda metade, a gente não esteve tão bem, mas mesmo assim tivemos a oportunidade de fazer o segundo gol. O futebol é assim, no final eles ganharam a partida. A gente perdeu com honra, fizemos uma boa partida, foi decidido nos detalhes. A gente jamais vai desistir, vamos tentar a classificação na terceira partida”, disse Faé.

O treinador ainda reforçou a frustração com chances desperdiçadas durante o jogo, mas manteve o discurso de confiança para a rodada final.

“A gente teve essa derrota, né? A gente poderia ter feito o segundo zero, a gente teve a bola para o segundo gol quando estava empatado, mas infelizmente acaba sendo um jogo de detalhe e a gente acabou não fazendo. Mas a gente jamais vai desistir e a gente vai ter uma terceira partida e a gente vai tentar a nossa qualificação”, completou.

Situação da Costa do Marfim na Copa do Mundo

Apesar do revés, a Costa do Marfim segue viva na competição. A equipe permanece com três pontos, conquistados na estreia diante do Equador, e ainda depende apenas de si para avançar ao mata-mata.

Na última rodada, os marfinenses enfrentam Curaçao, na próxima quinta-feira (25/6), às 17h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, em confronto decisivo pelo Grupo E.

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