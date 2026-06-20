Com drama no fim, Vila Nova vence Náutico e lidera a Série B

O Vila Nova conseguiu ótimo resultado neste sábado, 20/6, pela 14ª rodada da Série B do Brasileiro (que não parou para a Copa do Mundo). No seu estádio, o OBA, em Goiânia, venceu o Náutico por 4 a 3 em jogo pela 14ª rodada da competição. O time goiano começou arrasador, pois já vencia por 3 a 0 antes dos 20 minutos, gols de Janderson (2) e André Luiz. O Náutico diminuiu com Dodô, mas ainda no primeiro tempo Rayan fez o quarto do time da casa. Na etapa final, o Náutico cresceu. Diminuiu com Vinícius e, aos 45 minutos, fez o terceiro, de Luís Cláudio. Porém, apesar do nervosismo nos acréscimos, o Vila sustentou o dramático 4 a 3.

Com este resultado, o Vila Nova assume a liderança isolada, com 28 pontos, mas pode ser alcançado pelo São Bernardo, que ainda joga na rodada. O Náutico, por sua vez, ao parar nos 20 pontos, em 7º lugar, não apenas perdeu a chance de encostar no G4 como ainda pode perder três posições ao fim da rodada.

Vila Nova goleia no primeiro tempo

O Vila Nova começou com tudo. Antes dos três minutos, criou duas chances e, no terceiro minuto, abriu o placar com Janderson entrando desmarcado e chutando dentro da área para fazer 1 a 0. Aos sete, ampliou. Cruzamento de Rayan pegou André Luiz, que bateu de primeira na primeira trave. Estava fácil e, aos 19, André Luiz recebeu uma bola açucarada e viu Janderson bem colocado. Tocou para o companheiro fazer 3 a 0. Assim, o técnico Hélio dos Anjos mudou o Náutico com duas substituições aos 28 minutos, ainda no primeiro tempo. Tirando um lateral e colocando um terceiro zagueiro. Mas sacando o volante Leonai para a entrada do atacante Luiz Cláudio. O Timbu aumentou a força ofensiva e, aos 32, chegou ao gol em um lance de sorte. Após cruzamento na área, a zaga tentou cortar, mas chutou em cima de Dodô, que empurrou para as redes.

Contudo, o Vila ampliaria ainda na primeira etapa, com Rayan. Tudo começou num chute de Janderson. O goleiro Muriel (irmão de Alisson, titular da Seleção Brasileira) defendeu parcialmente a bola, que ainda foi no travessão. Sobrou para Rayan mandar para o gol, fechando o primeiro tempo em 4 a 1.

Reação do Náutico

Com a vantagem, o Vila se resguardou mais no segundo tempo. Assim, o Náutico passou a jogar mais no ataque e diminuiu aos 19, com um chute forte de Vinícius, que recebeu na área e não vacilou. Isso acordou de vez o Timbu, muito superior depois da metade do tempo final. E quando Luís Cláudio, aos 45 minutos, diminuiu para 4 a 3, a torcida do Vila tratou de gritar a plenos pulmões, dando força a um time do Vila nervoso, que sofreu pressão durante os seis minutos de tempo extra. Até o goleiro Muriel foi para o ataque. Enfim, o alívio só veio com o apito final do árbitro Anderson Daronco.

Jogos da 14ª rodada da Série B

Quinta-feira (18/6)

Sport 1×1 Atlético-GO

Sábado (20/6)

Londrina 2×0 Athletic-MG

Vila Nova 4×3 Náutico

Ceará 0x1 Botafogo-SP

Domingo (21/6)

11h – Avaí x Cuiabá

16h – CRB x Fortaleza

17h -São Bernardo x Juventude

18h30- Goiás x Operário

Segunda-feira (22/6)

20h -Ponte Preta x Novorizontino

Terça-feira (23/6)

América-MG x Criciúma

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