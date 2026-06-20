De la Fuente confirma mudanças na Espanha e garante Yamal: “Está bem”

Depois do empate na estreia contra Cabo Verde, a Espanha trabalha para conseguir a reabilitação na Copa do Mundo contra a Arábia Saudita, neste domingo (21). A expectativa é se a La Roja fará alterações para buscar a sua primeira vitória no torneio.

O técnico Luis de la Fuente deixou em aberto quais alterações fará na equipe. Contudo, o técnico esclareceu que possíveis mudanças acontecerão por fatores que podem qualificar a equipe, não por demérito de quem sai. Por outro lado, o comandante afirmou que Lamine Yamal está bem para o jogo.

“Não há dúvidas, só precisamos esclarecer alguns conceitos. É para isso que serve a análise, para saber se ganhamos ou perdemos. Veremos se mudanças são necessárias. Acho que algumas são. Mas não porque alguém tenha se saído melhor ou pior, e sim porque alguém pode trazer algo diferente para a mesa. Quanto a Lamine Yamal: ele está bem. O importante é que ele voltou e está ansioso para fazer algo importante”, destacou.

Entretanto, o treinador ainda não consegue precisar quanto tempo poderá contar com o craque em campo. De la Fuente espera usar Yamal na medida do possível para não correr o risco de ficar sem o jogador na sequência do torneio e sem tomar decisões precipitadas.

“Precisamos controlá-lo para que ele possa fazer o que precisa nesta fase do processo. É um privilégio vê-lo competir, seu espírito e sua finesse. A boa notícia é que todos estão disponíveis. Lamine está em ótima forma. Seu tempo de jogo dependerá da partida. O que não podemos fazer é julgar as decisões depois do jogo; nesse momento, estaremos apenas especulando”, pontuou.

Dificuldade da Espanha contra recuadas

No primeiro jogo da Copa, a Espanha sofreu e ficou no empate sem gols contra Cabo Verde. Na visão do técnico, a seleção teve problema em colocar velocidade com a bola e na criação de espaço por conta da postura do adversário, que deve acontecer em outras oportunidades contra La Roja.

“Temos a tendência de forçar os times a jogarem com a defesa fechada. Gostaria que todos adotassem uma postura defensiva mais agressiva e avançassem mais no campo. Precisamos ser mais precisos no ataque. No outro jogo, faltou velocidade com a bola, e é isso que queremos melhorar: recuperar o domínio e a troca de passes rápida para criar espaços”, enfatizou.

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